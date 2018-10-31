2018-10-31T11:54:21+03:00
Общество

НПФ: КТО ПЛАТИТ ПЕНСИЮ?

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Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Я выбрал НПФ. Поскольку пока мне 45, до пенсии далеко, и я беспокоюсь: а сегодня НПФ вообще кому-нибудь платят? И у кого мне потом требовать пенсию? - Д. Акиева, Лениногорск.

Отвечает и.о. Генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира Розяева:

«Если накопительная пенсия формируется в НПФ, как у вас, то и выплачивать ее будет ваш НПФ. Может быть несколько видов выплаты - единовременная, накопительная или срочная, все зависит от фактического размера накоплений пенсионера на личном счете на день назначения выплаты. Если человек не дожил до пенсии, его пенсионные накопления получат его правопреемники.

Размер накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты подлежит ежегодной корректировке. Причем подавать дополнительные заявления не требуется. Корректировка включает результаты инвестирования и дополнительно поступившие на пенсионный счет суммы, не учтенные при назначении пенсии.

Всего за весь период работы Национальный НПФ выплатил своим клиентам более 5,8 миллиарда рублей. За первое полугодие 2018 года - 561,422 миллиона рублей, из них 498,267 миллиона рублей по корпоративным и индивидуальным пенсионным программам, 63,75 миллиона рублей - объем выплат в рамках обязательного пенсионного страхования (в основном это единовременные выплаты клиентам фонда, не успевшим в силу возрастных ограничений в полной мере поучаствовать в накопительной системе).

По данным ЦБ на 30.06.2018, в Национальном НПФ формируют накопительную пенсию более 268 тысяч человек, количество участников пенсионных программ Фонда за отчетный период превысило 111 тысяч человек. Общее количество участников Фонда, получающих пенсию, - 53 886 человек.

Этап выплат очень важен для нас, ведь вся деятельность Фонда - привлечение средств, их сохранение и приумножение - в конечном итоге направлена именно на то, чтобы наш клиент по достижении пенсионного возраста получил весомую сумму - либо единовременно, либо в качестве дополнения к назначенной государством страховой пенсии. Выплата - ключевая функция нашего Фонда.

Обратиться в Национальный НПФ, чтобы подать заявление на выплаты, можно в любое из подразделений Фонда. На территории Татарстана офисы Национального НПФ работают в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе. С порядком обращения за выплатой можно ознакомиться на сайте Фонда»

ОА «Национальный НПФ». Лицензия № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

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