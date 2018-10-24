Зинэтула Билялетдинов о проигрыше «Ак Барса» в Шанхае: Мы полностью проиграли второй период

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-24T19:06:31+03:00

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В эту среду, 24 октября, в шанхайском «Фейян» казанский «Ак Барс» встретился с китайским «Куньлунь Ред Стар».

До этого сезона хоккейный клуб из Поднебесной ни разу не мог обыграть «брасов». Победную шайбу в противостоянии с казанцами месяц назад в Казани забил Вели-Матти Савинайнена. На встречи в Шанхае «красные звезды» из-за травмы Савинайнена не могли рассчитывать на него.

В первом периоде «Ак Барс» владел инициативой. Андрей Попов и Станислав Галиев друг за другом не использовали неплохие шансы у чужих ворот.

Второй отрезок игры был неудачен для казанцев. С самого начала травмы получили Федор Малыхин и Роман Абросимов. Далее «Куньлунь» Джо продавил протолкнул шайбу в ближний угол ворот «Ак Барса». Казанцы было отыгрались, но было усмотрено положение вне игры и гол отменили.

А после удаления Александра Бурмистрова хозяева сумели забить еще два гола. Последняя шайбу Майкл Латта успел переправить в пустые ворота. Счет 3:0.

– К сожалению, мы полностью проиграли второй период. В третьем периоде не реализовали моменты, которые у нас были. Неудачно сыграли в большинстве. Моменты были, но мы не смогли ими воспользоваться, - заявил после игры тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

Следующую встречу «барсы» снова проведут на выезде. 26 октября в 12.30 по московскому времени они сыграют в Хабаровске с местным «Амуром».