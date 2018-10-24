Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг: «Для развития евразийского региона безальтернативность астанинского финансового центра очевидна»

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-24T16:30:32+03:00

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В конце прошлой недели в Казани прошла презентация возможностей, открывающихся перед региональными компаниями России благодаря созданию в Казахстане финансового центра «Астана» (МФЦА) - новой площадки, где бизнес может привлечь финансирование для своего развития от международных инвесторов. После конференции директор Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал, чем именно Казахстан может быть интересен российским компаниям и как финансовый центр поможет решить проблему транспортной связанности внутри евразийского региона.

Финансовый центр в Астане позиционирует себя как проект с масштабной географией - в Казахстане ждут бизнес из России, всех постсоветских стран, хотят активно участвовать в развитии китайского проекта «Пояс и Путь». Как вы можете оценить инициативу Казахстана? Какие видите перспективы МФЦА как регионального финансового хаба? Насколько нужен региону финансовый центр сейчас?

Любая новая идея поначалу встречает скептицизм - так было и так будет. И в случае с астанинским финцентром скептиков тоже было много. Но сейчас их гораздо меньше. Лично я могу сказать, что это состоявшаяся структура, и поздравлю казахстанских коллег с успешной работой над этим проектом. Они не просто заявили важную для всего евразийского региона идею, но и вложили в нее много труда, в кратчайшие сроки изменив законодательство, создав необходимую инфраструктуру, наняв профессионалов мирового уровня. Это все произошло невероятно быстро - всего за три года. О том, что идея финцентра вышла в практическую плоскость, лучше всего говорит то, что здесь и сейчас, в Казани, МФЦА разговаривает с реальным бизнесом - своими потенциальными участниками.

Из презентации понятно, что Астанинский финцентр может предложить бизнесу «налоговые каникулы», бесплатные в первое время офисы в бывших зданиях выставки ЭКСПО-2017, организацию встреч с инвесторами, которые могут вложиться в российскую компанию и дать импульс ее развитию. Достаточно ли этого российскому бизнесу, чтобы пойти в Астану?

Главное привлекательное качество астанинского финцентра для любого бизнеса - российского, китайского, белорусского или любого другого - даже не все вышеперечисленное, а действующее на территории финцентра английское право. Оно гарантирует то самое доверие между партнерами, дефицит которого мы сегодня повсеместно наблюдаем, к сожалению. И английское право будет залогом того, что все у финансового центра получится.

Почему именно в Казахстане возможно было создать финцентр для региона? Ведь многие пытались…

Создавать в Казахстане финансовый центр - точку входа для инвесторов в регион - сам Бог велел, как с точки зрения интересов евразийской интеграции, так и с точки зрения экономического развития не только самого Казахстана, но и других стран региона. Помимо географического расположения Казахстан подходит на роль площадки, где бы взаимодействовал международный бизнес именно потому, что за годы проведения своей многовекторной политики Казахстан сумел выстроить отношения с другими странами и этой площадке доверяют проведение, например, переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, решению вопросов ядерной сделки с Ираном… Доверие в международных вопросах - как экономических, так и политических - ключевая вещь.

Перейдем к более конкретным вопросам: каково значение финцентра для российских регионов?

Есть два значения - более прикладное в том, что привлечение дополнительных денег российским бизнесом, которому сейчас просто не по карману банковские кредиты, даст импульс экономическому развитию. Более масштабное значение астанинского финцентра для евразийского региона - в том, что он даст возможность реализовать масштабные инфраструктурные проекты. Для российской экономики ведь, вопрос пространственного развития, связанности территорий - один из ключевых. Наши огромные расстояния говорят о том, что продавцы и покупатели еще должны доехать друг до друга. Соответственно, нужны транспортные коридоры. А создание таких коридоров означает необходимость где-то достать «длинные» деньги и тот самый вопрос доверия в сделках с «длинными» деньгами, о котором я говорил выше.

Для меня грустно признавать, что санкции для России - это всерьез и надолго. Я не отношусь к числу тех оптимистов, кто считает, что они могут быть отменены под давлением экономических факторов. Это вряд ли. Политика правит бал в нашем мире. Поэтому в истории развития глобальной связанности региона безальтернативность астанинского финансового центра очевидна.

У Татарстана и Казахстана давние экономические и культурные связи. Теперь Казахстан предлагает углубить это сотрудничество, предлагая бизнесу Татарстана новые инструменты привлечения финансирования. Что даст это развитию Татарстана в целом как региона?

У Казахстана и Татарстана много общего. Это два региона, у которых одна экономическая философия - не копить деньги, а вкладывать их в развитие. И Казахстан, и Татарстан показывают хороший пример того, как это надо делать: не просто извлекать нефть из недр и отправлять на экспорт, а организовывать промышленное производство, диверсифицировать экономику. В Татарстане есть, помимо нефтяного кластера, большой и действительно работающий, в отличие от других российских регионов, машиностроительный сегмент - здесь производят и вертолеты, и грузовики. Татарстан, на мой взгляд, не просто сильный в экономическом плане регион, а чемпион России по сохранению индустриального производства.

Именно поэтому логично, что именно сюда приехал предлагать свои услуги астанинский финансовый центр - здесь будет большой спрос на них, развитию Татарстана будут нужны финансовые потоки, которые может помочь привести в Казань МФЦА. Кроме того, сильные предприятия Татарстана будут интересны инвесторам, которые придут в астанинский финцентр.