Митрополит Татарстана Феофан призвал запретить анонимность в Интернете из-за трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-24T16:30:32+03:00

Ее он назвал одной из причин произошедшего

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Митрополит Татарстанский и Казанский Феофан призвал "поставить заслон" анонимному присутствию в Интернете. Такое заявление он сделал 24 октября в Москве во время своего выступления на IV Международном форуме "Религия и мир: религия и цифровое общество". В целом, речь шла о массовом расстреле в политехническом колледже Керчи.

- Появились вопросы: где он научился делать бомбы, стрелять, где подхватил бациллу человеконенавистничества? И навскидку уже ясно - это Интернет, это цифровое достижение. Там было все. Там же есть много и доброго, но вот именно это - зло, - начал свою речь Феофан.

Сразу после своего заявления представитель русской православной церкви попросил не обвинять священнослужителей в торможении развития общества. Необходимость запретить анонимность в Сети он аргументировал лишь сохранением жизни человека.

По мнению Феофана, в противном случае молодежь станет "управляемой массой и уничтожит друг друга", и даже обвинить в этом будет попросту некого.

- Техническое развитие, техногенные шаги опережают нравственное состояние общества. Воспользоваться на благо этим цифровым явлением не всегда получается, - объяснил Феофан.

Напомним, взрыв и стрельбу в керченском колледже устроил 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков, который много времени проводил за экраном компьютера. После содеянного парень покончил с собой.