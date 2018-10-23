"Старый говнюк" и "Козлище вонючее": Татарстанским школьникам на олимпиаде дали текст с нецензурными выражениями

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-23T17:26:40+03:00

Этой историей уже заинтересовались в прокуратуре, а министерстве образования республики отчитались, что виновных уже наказали

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Обычная, казалось бы, олимпиада по литературе среди десятиклассников в Татарстане прогремела на всю страну. Как выяснилось, школьникам дали анализировать текст, в котором присутствуют нецензурные выражения.

Для анализа эксперт выбрал произведение Алексея Слаповского "Скрипка Страдивари". В министерстве образования республики данный выбор одобрили.

- Текст "Скрипка Страдивари" А. Слаповского для задания школьного этапа по русской литературе входит в пособие "Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования". Автор данного рассказа является классиком современной литературы, номинантом премии "Буккер", сценаристом многих известных фильмов. Алексей Слаповский проработал много лет учителем русского языка и литературы. В своем творчестве он продолжает традиции Пушкина и Зощенко, - отметили в пресс-службе ведомства.

Все бы ничего, вот только в тексте произведения присутствовали нецензурные выражения. Достаточно бегло взглянуть на текст о человеке, желавшем играть только на скрипке Страдивари, можно заметить выражения "козлище вонючее" и "старый ты говнюк".

Задание разослали в муниципалитеты. Пошли разговоры о том, что такой текст детям давать нельзя. Эксперт поспешил поменять тексты. Выслал произведения Высоцкого и Ахмадуллиной. Вот только в ряде муниципалитетов дети уже приступили к олимпиаде.

Как пояснила эксперт, составлявшая олимпиадное задание, выбор данного произведения был обусловлен несколькими факторами.

Так, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации был выбран небольшой по объему рассказ, позволяющий во время анализа выявить учащихся, хорошо знающих современную литературу, имеющих широкий читательский кругозор. Образцы подобной литературы часто даются для анализа на следующих этапах олимпиады школьников (муниципальном, региональном, заключительном). Таким образом, по мнению эксперта, учтен принцип преемственности в разработке олимпиадных заданий.

Кроме того, отрывки из данного рассказа предлагались для анализа на ЕГЭ по русскому языку. Еще один фактор - наличие в тексте сниженной лексики, по мнению эксперта, не умоляет достоинств произведения Слаповского, речевой портрет лишь помогает понять, насколько губительными для человека могут быть взаимоотношения, построенные на грубости и жестокости.

Отметим, что данным инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре. Кроме того, в республиканском олимпиадном центре провели служебное расследование по данному факту.

- Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Всем методистам рекомендовано усилить контроль за работой экспертов – предметников, тщательно анализировать представленные ими олимпиадные задания для школьников, - сообщили в пресс-службе министерства образования РТ.

Эксперту было указано на недопустимость в дальнейшем использования текстов с нецензурной лексикой на олимпиадах.