КАК ЕВРО-6

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-23T10:27:12+03:00

За что водители и завгары полюбили дизтопливо ТАНЕКО

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СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ МИРОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Прошло менее четырех лет с момента промышленного пуска комбинированной установки гидрокрекинга на одном из самых современных на постсоветском пространстве НПЗ. Это событие стало знаковым не только для ТАНЕКО, но и для «Татнефти», которая с появлением в январе 2014 года собственного моторного топлива окончательно сформировалась как вертикально-интегрированная компания.

Большой победой назвал этот факт генеральный ди ректор компании Наиль МАГАНОВ. Ведь по сложности строительства и сжатым его срокам (всего за три года) аналогов объекту в стране нет.

Высокую оценку гидрокрекингу ТАНЕКО дал и лицензиар этого процесса – компания «Шеврон Луммус Глобал», назвав проект одним из самых успешных в их истории, а продукцию этой установки - соответствующей всем современным мировым требованиям.

Высококачественное дизтопливо потекло по трубам «Транснефтепродукта» на экспорт, а также стало отпускаться напрямую на заправки благодаря современной заводской системе автоналива. Автоцистерны повезли с эстакад НПЗ дизтопливо на разветвленную сеть АЗС «Татнефти». Благодаря этому у неё, помимо высокого уровня сервиса, появился еще один весомый фактор конкурентоспособности.

А пуск в 2018 году установки гидроочистки дизельного топлива привел практически к удвоению объема его выпуска. Сейчас ТАНЕКО производит несколько видов дизельного топлива Евро-5: летнее, межсезонное, зимнее и арктическое.

И вот недавно на «ТАНЕКО» произведена 7-миллионная тонна дизеля. Такое сообщение распространила недавно пресс-служба «Татнефти».

КРУТЯЩИЙ И ДРУГИЕ МОМЕНТЫ

ДТ «ТАНЕКО» сразу громко заявило о себе на топливном рынке. Ведь оно по показателям качества соответствует двигателям «Евро-6». Многочисленные испытания с привлечением независимых отечественных и зарубежных экспертов, производителей дизельных двигателей и их эксплуатационников безоговорочно подтвердили это.

Первое, что сразу отметили водители – самые объективные эксперты – двигатель работает как-то мягче, но в тоже время стал приемистей. Эксплуатационники большими плюсами называют максимальные полезную мощность и полезный крутящий момент, снижение удельного расхода топлива и повышение КПД двигателя.

Фото: Татнефть.

Объяснить это можно высоким цетановым числом (промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала горения). Это означает, что оптимизируется процесс сгорания топливной смеси, увеличивается скорость прогрева двигателя, улучшается равномерность его работы, уменьшаются шум и вибрация. Необходимая воспламеняемость обеспечивает легкий запуск двигателя и в летних, и в зимних условиях, плавное и полное сгорание при оптимальном периоде задержки воспламенения.

На самом низком уровне оказалось содержание в выхлопных газах оксидов азота, углекислого газа, суммарных углеводородов. Один из выигрышных моментов – ультранизкое содержание серы – менее 3 ppm (пропромилле, миллионная доля от общего объема) при норме до 10 ppm. Кроме того, дизтопливо «ТАНЕКО» отличается пониженным содержанием «ароматики» (полициклических ароматических соединений), водорастворимых органических кислот, щелочей.

Оптимальные плотность и вязкость благоприятно влияют на процессы испарения и смесеобразования. Это позволяет в полной мере использовать весь объем камеры сгорания, ведет к полноте сгорания.

Все эти факторы сводят к минимуму нагарообразование в двигателе, закоксовывание форсунок, дымность выхлопов автомобилей, коррозию и износ. При этом танековский дизель обладает моющими свойствами без добавления присадок – убирает нагар, образованный при использовании другого топлива.

СРЕДИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

Сразу последовали позитивные отзывы от эксплуатационников. Вот выдержки из двух официальных писем из Ульяновска.

«В процессе эксплуатации нашей техники на данном виде топлива было замечено увеличение мощности двигателя, снизился расход топлива, а также увеличился интервал между заменой масла, - написал ди ректор ООО “Топливная компания Симбирский дом" Р.М. Сатдинов. - Также нашими водителями было отмечено, что снизились шум и вибрация от двигателя». «…О ремонте топливной системы мы практически забыли, форсунки перестали забиваться», - добавил ди ректор ООО «Лита» С.В. Елесин.

Хорошо подошел танековский дизель для современных автомобилей с форсированными двигателями. Он позволяет в полной мере раскрыть преимущества движка с непосредственным впрыском топлива и общей топливной рампой Common Rail.

Еще одно достоинство – это наибольшая адаптированность ДТ «ТАНЕКО» к суровым условиям российской зимы. Осенью, когда в баках еще заправлено летнее топливо, при резком похолодании водители не чувствуют разницы. А зимнее не подводит и при экстремальной температуре.

ДТ «ТАНЕКО» уже обзавелось рядом престижных наград. В частности, оно стало дипломантом программы «Российское качество» (2014 год), вошло в «100 лучших товаров России» (2015). Арктическое дизтопливо стало лауреатом конкурса «100 Лучших товаров России» в 2017 году...

А вближайшее время «ТАНЕКО» приступит к производству автомобильных бензинов премиум-класса.