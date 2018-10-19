2018-10-19T13:10:40+03:00
Общество

Четвертной день автопробега "Комсомольской Правды" в честь 100-летия Комсомола: Впереди Йошкар-Ола и Чебоксары

Участники акции проехали более тысячи километров - впереди две республики
Александр ЧЕРНОВ
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Участники автопроега на заправке-партнера акции «Татнефть АЗС Центр»Участники автопроега на заправке-партнера акции «Татнефть АЗС Центр»Фото: Александр ЧЕРНОВ
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На четвёртый день автоколонна с участниками акции, посвященной 100-летию Комсомола приехала в Марий-Эл. После ночевки в Лечебно- оздоровительном комплексе «Раздолье» в селе Змеево брендированные автомобили направились в горд Йошкар-Ола.

В 10:00 в центральном парке культуры и отдыха на улице Комсомольской здесь состоится праздничная программа с розыгрышем призов от спонсоров автопробега. Стать частью праздника может каждый житель города. Для этого не обязательно быть Комсомольцем. В программе выступления творческих коллективов города, выступление администрации города и много сюрпризов.

Без подарков не остается никто Фото: Александр ЧЕРНОВ

Без подарков не остается никтоФото: Александр ЧЕРНОВ

Уже в 14:00 торжественная программа пройдет на площадке перед Домом Культуры Хузангая на улице Яковлевой, 54 в городе Чебоксаыры. Жители могут выиграть отличные подарки от партнеров автопробега в честь 100-летия ВЛКСМ, сделать яркую фотосессию и даже выступить с творческим номером.

За три прошедших дня участники автопробега побывали в восьми крупных населенных пунктах, разыграли более двух сотен подарков и проехали боле тысячи километров. В сквере напротив Культурного центра «Восток» в городе Чистополь появились «Деревья автопробега «Комсомольской правды», Их администрация города посадила совместно с сотрудниками «Комсомольской правды».

В городах участники автопробега сажают деревья и дарят скамейки Фото: Александр ЧЕРНОВ

В городах участники автопробега сажают деревья и дарят скамейкиФото: Александр ЧЕРНОВ

В каждом городе жители чествуют участков автоколонны, а участники автопробега чествуют ветеранов Комсомола, которые рассказывают о боевой юности и призывают современную молодежь стремиться к созиданию.

Партнерами автопробега стали: ПАО «Таттелеком», ООО «Татнефть АЗС Центр», производственные объединение «Бетар», сеть гипермаркетов «Эссен», «Пекарня №1», компания Дизайн-Групп официальный дистрибьютор «Шелл», транспортные компании «Барс авто», «Акос» и «Кайрос».

Задача автопробега напомнить об объединяющих ценностях и лучших традициях комсомольских организаций, показать производственный потенциал Поволжья, созданный в разные исторические эпохи.

Пятидневная автомобильная экспедиция проедет по самым значимым местам и предприятиям, имеющим историческую связь с молодёжным движением Среднего Поволжья, так и значимость для экономического развития региона. Колонна из брендированых автомобилей преодолеет более тысячи километров по маршруту: Казань – Набережные ЧелныНижнекамскАльметьевск – Чистополь – Йошкар-Ола – ЧебоксарыЗеленодольск – Казань.

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