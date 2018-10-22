Абоненты Tele2 любят комедии и женские журналы

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-22T16:56:45+03:00

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Tele2 выяснила, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании. Наиболее популярным фильмом у жителей Приволжья оказалась отечественная комедия «Ночная смена», а самым читаемым онлайн-изданием – журнал Cosmopolitan.

Tele2 проанализировала работу популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь 2018 года. Оказалось, что более 70% приволжских пользователей приложения используют его для просмотра телеканалов, 20% зрителей предпочитают кино, остальная часть аудитории приходится на любителей онлайн-кинотеатра Amediateka и других разделов. Самыми популярными каналами среди абонентов, установивших Tele2 TV, оказались ТНТ, РЕН ТВ, а также обладатель многомиллионной аудитории в России и за рубежом «Первый канал». Юмористический канал СТС с минимальным отставанием от третьего места занял четвертую позицию рейтинга.

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2 в Приволжье. На первом месте – российская комедия «Ночная смена». На втором месте списка оказалась история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На третьем - режиссерский дебют Данилы Козловского - кинодрама «Тренер». В четверку лидеров также вошел приключенческий фильм «Танки» о создателе легендарного Т-34. Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 8-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.

Более 90% приволжских пользователей приложения Tele2 TV смотрят фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 10% – с планшета. При этом Android является абсолютным лидером по доле установленных у пользователей операционных систем: на нее приходится 84% против 16% у iOS. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV в Приволжье увеличилось в два с половиной раза год к году.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы». С момента его запуска в конце апреля этого года число читателей онлайн-периодики в Приволжье выросло более чем на 10%. Самым читаемым изданием оказался женский журнал Cosmopolitan, на который приходится 10,6% аудитории. За ним c отставанием в 2,2% следует мужской журнал Maxim. Третью и четвертую позиции в списке разделили еще два глянцевых любимца женской аудитории – журналы «Лиза» и «Elle». На пятом месте – Psychologies. За успехами богатейших людей мира на страницах Forbes следит 4% читателей онлайн-аудитории. Журнал занимает восьмую позицию рейтинга. В топ-10 попали еще три мужских глянца - Playboy, GQ и Men’s Health. Интересно, что в рейтинге на уровне всей страны в десятке прочно держится журнал «Популярная механика», а в региональном разрезе он занимает лишь 11 место. Оттеснили на 13 место читатели Приволжья и женский журнал Glamour. Вместо этого онлайн-аудитория макрорегиона отдала предпочтение глянцу о новостях шоу-бизнеса StarHit.