В Татарстане двое мужчин в масках всю ночь пытали 87-летнюю бабушку из-за денег

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-22T17:11:03+03:00

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87-летнюю Елену Алексееву из села Ачи Нижнекамского района поздно ночью разбудили неизвестные мужчины и стали требовать деньги. Пожилая женщина сильно испугалась, ведь дома в момент нападения не было ни кого из ее родственников.

Мужчины в масках на голове были настроены решительно. Налетчики пригрозили расправой пенсионерке. Она подошла к серванту, сначала отдала им три тысячи рублей и достала ключ из шифоньера. Мужчина не высокого роста в маске выхватил ключ и вытащил все содержимое шкафа на пол. В вещах нашел завернутые в тряпки 50 тысяч рублей. Но на этом налетчики не успокоились – они сказали, что этого мало и начали требовать еще деньги.

- Один из нападавших предложил начать пытки. Сначала старушку просто били, потом ударяли молотком по ногам. Когда от боли баба Лена упала на колени - к лицу приставили пистолет, - рассказала «КП-Казань» жительница села Ачи и соседка Елены Андреевны.

Второй нападавший в это время вытряхивал перину и переворачивал всю мебель в доме. Только когда пенсионерка начала креститься и клясться что денег у нее больше нет, нападавшие связали женщину и покинули ее дом.

Через несколько часов бабушка самостоятельно смогла освободиться и позвонила сыну, которой проживает в Камских полянах. Мужчина сразу отправился к матери и вызвал полицию. Найти нападавших по горячим следам не удалось. Они были в масках, перчатках и ушли, судя по всему, задними дворами. Там их ждала машина. Собаки-ищейки дошли до дороги за огородами и потеряли след.

Сейчас пенсионерка закрывается на все замки и лишний раз не выходит на улицу. Родственники Елены Андреевны, уверены, что воры работали по наводке кого-то из близкого окружения семьи, потому что им было известно, что 87-летяя женщина не закрывает двери и несколько дней в неделю находится дома одна.

Нападавшие знали, что у пенсионерки есть сбережения, но не учли, что недавно она потратила на газовую плиту часть своих накоплений. Сейчас полиция ищет нападавших.