В квартире многоэтажки в Татарстане взорвался самогонный аппарат

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-22T14:59:30+03:00

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Около трех часов дня 21 октября в одной из квартир дома № 6 по улице Зеленая в городе Чистополь произошел взрыв. Соседи подумали, что сработало взрывное устройство, ведь в одной из квартир выбило стекла, рамы и двери.

Люди спешно начали покидать свое жилье в страхе обрушения. Через несколько минут к месту взрыва приехали пожарные и медики.

Открытого огня никто из жильцов не видел. Спасатели, пробравшиеся в квартиру нашли хозяина в бессознательном состоянии. От взрыва мужчину отбросило на несколько метров, после чего он потерял сознание.

По словам соседей – мужчина несколько лет работает на ликероводочном заводе. Сам пострадавший признался, что решил воссоздать в домашних условиях аппарат по приготовлению алкогольного напитка.

На чертежах все сошлось, а в деле система дала сбой и самодельный аппарат самогоноварения взорвался.

С травмами различной степени тяжести житель Чистополя был доставлен в больницу. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств взрыва и подсчет суммы, необходимой на ремонт подъезда и фасада многоквартирного дома.