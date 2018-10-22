От врача до арматурщика: Стали известны самые востребованные на рынке труда профессии Казани

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-22T13:10:07+03:00

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Казанские организации и предприятия готовы принять более 19 тысяч новых сотрудников. Причем порядка 2,5 тысяч предложений рассчитаны на иностранных граждан.

Подавляющее большинство вакансий - рабочие специальности. Специальности служащих занимают лишь треть предложений. Всю информацию о рабочих местах можно получить в городском центре занятости.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ СПРОС НА ШТУКАТУРОВ

Как рассказал директор центра занятости населения Казани Марат Хайруллин, больше всего рабочие руки нужны в сфере строительства. Работодатели готовы трудоустроить штукатуров, маляров, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков и плотников. Например, по профессии штукатур есть 659 свободных вакансий, по специальности арматурщик - 518. Востребованы и представители заводских специальностей - токари, механики и электромонтажники.

Тем, кто имеет диплом повара, готовы предложить на выбор 495 рабочих мест.

Также достаточно много свободных вакансий в транспортной отрасли и торговле, образовании (преподаватели, воспитатели детских садов) и медицине (врачи и медсестры).

РАБОТОДАТЕЛЬ И СОИСКАТЕЛЬ НЕ УСТРАИВАЮТ ДРУГ ДРУГА

По состоянию на октябрь в Казани официально безработными числятся более 3,4 тысяч человек.

- Наибольшее число зарегистрировано в Ново-Савиновском, Советском и Приволжском районах Казани, - сказал Хайруллин.

Меньше всего безработных находится в Вахитовском районе города - на учете всего 246 человек.

В общей сложности на одного неработающего приходится пять вакансий. Тем не менее устроить всех желающих не получается.

- Безработица принимает более качественный характер. Это не просто нехватка рабочих, а серьезный дисбаланс между спросом и предложением, когда ваканая должность и умения соискателя в большинстве случаев не совпадают. Либо существуют сложности с трудоустройством граждан в связи с ограничениями трудоспособности граждан, - говорит Хайруллин.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, ЧТОБЫ НЕ ЛИШАТЬСЯ РАБОЧИХ МЕСТ

По этой причине вставшим на биржу дают возможность пройти переобучение. По программам профессионального и допобразования подготовку прошли 1313 безработных. Их переобучили на машинистов, водителей, механиков, парикмахеров, флористов и риэлторов. Бухгалерскому и сметному делу, а также кадровому делопроизводству и контрактной системе обучили 255 мамочек-декретниц.

Специальное переобучение прошли 58 инвалидов. Теперь они смогут работать кондитерами, операторами котельной, электромонтерами и парикмахерами.

С учетом того, что казанские предприятия проходят модернизацию, более тысячи человек прошли переобучение, чтобы не лишиться рабочих мест.

Своеобразную независимость получили 47 безработных. Они смогли открыть свой бизнес. Причем основной упор, по словам Хайруллина, сделан на оказание услуг ландшафтного дизайна, бухгалтерских услуг, обучение языкам и другие виды бизнеса.

ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

По планам городскоих властей в этом году в Казани должны трудоустроить 35% инвалидов трудоспособного возраста. Пока же полноценно работают 32,1%. К 2020 году необходимо найти работу для 50% лиц трудоспособного возраста, имеющих инвалидность.

- Необходимо еще больше усилить внимание к категории работников предпенсионного возраста. К этому нас обязывает грядущая пенсионная реформа. Хочу верить, что работодателям об этом не надо напоминать, и тем не менее вместе с прокуратурой мы следим за соблюдением законодательства, - отметиламна совещании вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.

По словам Хайруллина, центре занятости населения созданы консультационные пункты и горячие линии, определенная работа ведется и с работодателями.