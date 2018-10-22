Житель Бугульмы сменил пол, чтобы поддержать мать после смерти сестры

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-22T13:02:34+03:00

Теперь Светлана Печерская называет своего некогда сына - "два ребенка в одном"

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История 47-летней Светланы Печерской из Бугульмы стала известна всей России в субботу, 20 октября. Тогда, на одном из федеральных каналов вышла программа с ее участьем. В ней женщина отваживалась рассказать о пережитом горе и необычной поддержке со стороны сына.

"ОН РАЗМОЗЖИЛ ЕЙ ГОЛОВУ"

Трагедия в семье Печерских произошла 11 февраля 2012 года. В тот день скончалась 21-летняя дочь Светланы - Алена. По словам матери, девушку убил ее молодой человек.

Скриншот выпуска программы "На десять лет моложе"

- Он нанес ей более 40 ударов по голове монтировкой, просто размозжил ей голову. Из нее вытекла вся кровь, - рассказывает в программе Светлана, едва сдерживая слезы. Убийцу посадили на 15 лет, но этого безутешной матери кажется несправедливо мало.

Алена не была единственным ребенком в семье, у нее был младший брат. На момент смерти сестры Денису было 12 лет. Он был первым, кого увидела женщина после своей неудачной попытки покончить жизнь самоубийством через год после похорон дочери.

- Я тогда решила, что буду жить, для сына буду жить, - продолжает свой рассказ главная героиня программы.

СЫН ЗАМЕНЯЕТ ЕЙ УШЕДШУЮ ДОЧЬ

Сейчас Денису 18 и он...девушка. Себя некогда юноша называет Катей. Точно также его называет и мать. Светлана не стала останавливать сына и всячески поддержала его на пути превращения.

Фото: скриншот выпуска программы "На десять лет моложе"

- Он плакал и говорил: "Мамочка прости. Я не хочу жить, я не могу, я как урод в этом обществе. Меня никто и никогда не примет". И теперь у меня дочь, - признается женщина.

Светлана говорит, что Денис в новом облике заменяет ей трагически ушедшую Алену.

ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА

Вновь почувствовать себя живой Светлане Печерской помогла любовь. Любовь ребенка и мужчины, который младше нее на 17 лет. С Артемом они пока не расписаны официально, но им этого и не нужно – главное, что они есть друг у друга.

Влюбленные познакомились, когда мужчина находился в трудной жизненной ситуации. Светлана, не понаслышке знающая о серьезных проблемах, помогла ему и больше они не расставались.