Житель Бугульмы сменил пол, чтобы поддержать мать после смерти сестры
История 47-летней Светланы Печерской из Бугульмы стала известна всей России в субботу, 20 октября. Тогда, на одном из федеральных каналов вышла программа с ее участьем. В ней женщина отваживалась рассказать о пережитом горе и необычной поддержке со стороны сына.
"ОН РАЗМОЗЖИЛ ЕЙ ГОЛОВУ"
Трагедия в семье Печерских произошла 11 февраля 2012 года. В тот день скончалась 21-летняя дочь Светланы - Алена. По словам матери, девушку убил ее молодой человек.
Скриншот выпуска программы "На десять лет моложе"
- Он нанес ей более 40 ударов по голове монтировкой, просто размозжил ей голову. Из нее вытекла вся кровь, - рассказывает в программе Светлана, едва сдерживая слезы. Убийцу посадили на 15 лет, но этого безутешной матери кажется несправедливо мало.
Алена не была единственным ребенком в семье, у нее был младший брат. На момент смерти сестры Денису было 12 лет. Он был первым, кого увидела женщина после своей неудачной попытки покончить жизнь самоубийством через год после похорон дочери.
- Я тогда решила, что буду жить, для сына буду жить, - продолжает свой рассказ главная героиня программы.
СЫН ЗАМЕНЯЕТ ЕЙ УШЕДШУЮ ДОЧЬ
Сейчас Денису 18 и он...девушка. Себя некогда юноша называет Катей. Точно также его называет и мать. Светлана не стала останавливать сына и всячески поддержала его на пути превращения.
Фото: скриншот выпуска программы "На десять лет моложе"
- Он плакал и говорил: "Мамочка прости. Я не хочу жить, я не могу, я как урод в этом обществе. Меня никто и никогда не примет". И теперь у меня дочь, - признается женщина.
Светлана говорит, что Денис в новом облике заменяет ей трагически ушедшую Алену.
ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Вновь почувствовать себя живой Светлане Печерской помогла любовь. Любовь ребенка и мужчины, который младше нее на 17 лет. С Артемом они пока не расписаны официально, но им этого и не нужно – главное, что они есть друг у друга.
Влюбленные познакомились, когда мужчина находился в трудной жизненной ситуации. Светлана, не понаслышке знающая о серьезных проблемах, помогла ему и больше они не расставались.