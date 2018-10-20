Зеленодольск стал заключительным гордом автопробега в честь 100-летия ВЛКСМ

20 Окт. 13:41 2018-10-22T11:15:30+03:00

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Зеленодольск стал заключительным городом маршрута, по которому проехала автоколонна, посвященная 100-летию ВЛКСМ.

Утром на сцене перед торговым центром «Мирный» жители города увидели всех участников автоколонны, выступили музыкальные и хореографические коллективы города с творческими номерами.

Творческий номер на тему КомсомолаФото: Александр ЧЕРНОВ

Директор регионального издания «Комсомольской правды» Тимур Бадретдинов рассказал о самых ярких моментах поездки и разыграл призы от спонсоров среди горожан. Ответив на простые вопросы, участники викторины получили ценные подарки и призы от «Татнефть АЗС Центра», компании «Таттелеком», сети гипермаркетов «Эссен» и компания Дизайн-Групп официального дистрибьютора «Шелл». Маленькие гости акции получили сладкие подарки. Так же все желающие прямо на развлекательной площадке могли подписаться на любимую газету и подобрать удобный тарифный план от оператора «Летай». Без подарков не остался ни один активный участник праздника от «Комсомолки».

Финальная точка автопробега в КазаниФото: Александр ЧЕРНОВ

В завершении торжества прошла фотосессия в стиле ленинского комсомола с барабанами, горнами и в пилотках. А участники автопробега подарили городу фирменную скамейку с логотипом «Комсомольской правды».

Гости получили подарки от партнеров акцииФото: Александр ЧЕРНОВ

Пятидневная автомобильная экспедиция прошла по самым значимым местам и предприятиям, имеющим историческую связь с молодёжным движением Среднего Поволжья. Колонна из брендированых автомобилей преодолела 1700 километров по маршруту: Казань – Набережные Челны – Нижнекамск – Альметьевск – Чистополь – Йошкар-Ола – Чебоксары – Зеленодольск – Казань.

В Казани в конечном пункте на автозаправке «Татнефть АЗС Центр» автоколонну встретили коллеги, друзья и родственники участников автопробега.

Подарок городу Зеленодольску - скамьяФото: Александр ЧЕРНОВ

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