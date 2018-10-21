В Казани из-за короткого замыкания пожарные на носилках выносили больных из МКДЦ
ЧП произошло в МКДЦ на улице Карбышева в Казани. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в 12.10 в воскресенье, 20 октября.
Прибыв на место, пожарные обнаружили, что есть сильное задымление в реанимационном отделении блока Б Межрегионального клинико-диагностического центра .
Подразделения прибыли на место ЧП по третьему номеру.
Очаг задымления сразу обнаружить не удалось - мешала сложная планировка подвала.
Едкий дым заполнил подвале и на первый этаж здания.
Создан штаб ликвидации возгорания.
Выяснилось, что произошло короткое замыкание кабеля в помещении серверной подвале, площадь составила два квадратных метра.
- Девятерых лежачих пациентов пожарные вынесли на носилках, ещё 28 человек вывели из задымленных помещений. - сообщили в МЧС Татарстана.
В 12.49 произошла ликвидация последствий короткого замыкания.
- Всего из блоков А и Б были эвакуированы 314 пациентов МКДЦ, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения МЧС Татарстана Марсель Исмагилов.
Министерство здравоохрания Татарстана сообщает, что пострадавших нет.
- На состояние пациентов ситуация с коротким замыканием не повлияла, - успокоили в пресс-службе ведомства.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»