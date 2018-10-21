В Казани из-за короткого замыкания пожарные на носилках выносили больных из МКДЦ

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-21T14:10:38+03:00

Вот такую картину запечатлели во дворе МКДЦ Фото: принтскрин видео.

По предварительным данным, пострадавших нет

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в МКДЦ на улице Карбышева в Казани. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в 12.10 в воскресенье, 20 октября.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что есть сильное задымление в реанимационном отделении блока Б Межрегионального клинико-диагностического центра .

Подразделения прибыли на место ЧП по третьему номеру.

Очаг задымления сразу обнаружить не удалось - мешала сложная планировка подвала.

Едкий дым заполнил подвале и на первый этаж здания.

Создан штаб ликвидации возгорания.

Выяснилось, что произошло короткое замыкание кабеля в помещении серверной подвале, площадь составила два квадратных метра.

- Девятерых лежачих пациентов пожарные вынесли на носилках, ещё 28 человек вывели из задымленных помещений. - сообщили в МЧС Татарстана.

В 12.49 произошла ликвидация последствий короткого замыкания.

- Всего из блоков А и Б были эвакуированы 314 пациентов МКДЦ, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения МЧС Татарстана Марсель Исмагилов.

Министерство здравоохрания Татарстана сообщает, что пострадавших нет.

- На состояние пациентов ситуация с коротким замыканием не повлияла, - успокоили в пресс-службе ведомства.