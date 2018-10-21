В Казани подожгли 14-летнего мальчика
Подросток доставлен в больницу
Мальчика доставили в больницуФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла в многоэтажном доме №31 на улице Дубравной в Приволжском районе Казани. В 21.47 в эот дом очевидцы вызвали пожарных и медиков. Кто-то поджег 14-летнего мальчика.
- В результате ЧП произошло горение верхней одежды на мальчике, - сообщили в МЧС Татарстана. - С ожогами тела 3 степени спины, бедер, задней части ног (8%) он госпитализирован в ожоговое отделение РКБ.
Общая площадь пожара 0,3 квадратных метра.
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