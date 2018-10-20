2018-10-24T10:33:41+03:00
Общество

Пятый день автопробега, посвящённого 100-летию ВЛКСМ: Пройдено 1500 километров - едем в Зеленодольск

Заключительный день автопробега обещает стать самым запоминающимся
Александр ЧЕРНОВ
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Команда участников автопробега на АЗС наших топливных спонсоровКоманда участников автопробега на АЗС наших топливных спонсоровФото: Александр ЧЕРНОВ
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Пятидневная автомобильная экспедиция проехала по самым значимым местам и предприятиям Среднего Поволжья, имеющим историческую связь с молодёжным движением Комсомола.

Колонна из брендированых автомобилей преодолела почти две тысячи километров от Казани до Чебоксар, через Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь и другие города. Заодно участники автоколонны протестировали мобильный роутер от «Летай» в разных городах своего следования и побывали на пяти автозаправочных станциях «Татнефть АЗС Центр». Там отведали свежую национальную выпечку, смогли угоститься зерновым кофе и даже стали свидетелями того, как проверяют бензин в уникальной мобильной лаборатории.

После каждого мероприятия проходит фотосессия Фото: Александр ЧЕРНОВ

После каждого мероприятия проходит фотосессияФото: Александр ЧЕРНОВ

Заключительная ночь участников автопробега прошла в живописном месте в санатории «Чувашия» в городе Чебоксары. Участники автопробега раздали грузовую «Газель» подарков – всего около трехсот уникальных продуктовых наборов и ценных подарков от партнеров проекта.

Так же установили именные скамейки, посадили несколько деревьев и в пути отметили дни рождения сотрудников газеты - бывших комсомольцев.

После каждого мероприятия проходит фотосессия Фото: Александр ЧЕРНОВ

После каждого мероприятия проходит фотосессияФото: Александр ЧЕРНОВ

В субботу 20 октября автопробег прибывает в город Зеленодольск. В 11:00 на площадке перед торговым центром «Мирный» состоится праздничная программа с розыгрышем подарков и ценных призов от «Комсомольской правды» и спонсоров акции. Своими впечатлениями участники автопробега делятся в социальных сетях.

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