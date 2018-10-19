2018-10-19T17:32:28+03:00
Происшествия

В Татарстане загорелась промышленная свалка

Под село Прости около Нижнекамска раньше свозили старые автомобильные покрышки [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В эту пятницу, 19 октября, под Нижнекамском у села Прости загорелась промышленная свалка, куда раньше свозили старые автомобильные покрышки.

Столб черного густого дыма был виден за несколько километров. Как сообщали местные жители в социальных сетях, они почувствовали удушающего запаха. По их мнению, от этого их огородил ветер.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Прибывшие пожарные не смогли сразу подобраться к месту возгорания. Им мешал густой и едкий дым, из-за которого, кстати, сразу и не определить даже примерную площадь, на которой бушевал огонь. Он не мог быстро рассеяться из-за того, что промышленную свалку окружают овраги.

В Татарстане загорелась промышленная свалка.

Когда пламя все же сбили, работу включились экологи. Они взяли пробы воздуха, чтобы понять было ли в результате пожара превышено содержание в воздухе содержание вредных веществ.

- Происходит горение мелкими очагами и тление ТБО на площади 1 500 кв метров. Было принято решение направить технику на дежурство, а также нарастить группировку сил и средств для засыпки грунтом данного участка, - в свою очередь сообщили в МЧС Татарстана.

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