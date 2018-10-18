Как можно влюбиться в "Принцессу Крапинку"

18 Окт. 01:00 2018-10-18T21:28:33+03:00

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Каждый год Татарский театр кукол "Экият" радует своих маленьких зрителей новыми постановками. И каждый год это очень интересные работы, которые переворачивают сознание и понимание преданных поклонников и театралов из числе жителей Казани в возрасте от 6 месяцев и старше.

Новая постановка Эльвиры Гилемхановой создала удивительное волшебное действо, во время которого от восторга замирают все. Маленькие зрители (волшебную сказку можно смотреть с возраста трех лет и старше) ахают от неожиданности, когда в волшебных окнах появляются принцесса, лошадь, король и принц. Постановка просто поражает своей сценографией.

Сцена кормления лошади вызвали смех у зрителейФото: Софья ВАЛЕЕВА

Интересное решение декораций - ширма и несколько окошек, в которых живут, растут, улетают и влюбляются герои, завораживают свой простотой и удивительной лаконичностью. При всем этом игра света, музыки, специально созданной для этой постановки Юрием Чаплиным, подарили зрителям новую сказку для самых маленьких. И даже второстепенные персонажи привнесли свои жемчужные зерна для этой волшебной истории.

Удалась постановка или нет, можно судить по детям. Ради них создавалась эта сказка, придумывались песенки и мелодии, диалоги и мизансцены. Поэту важна реакция требовательных членов жюри. Все то, что создается для маленького зрителя в "Экият", заслуживает высшей оценки зрительских симпатий.