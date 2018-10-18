Билайн на 20% увеличил LTE-сеть в Республике Татарстан

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-18T15:37:57+03:00

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18 октября 2018 года, Казань. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) сообщает о реализации комплексного проекта модернизации мобильной сети, направленного на увеличение зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территории Казани и Республики Татарстан.

«Билайн» стремимся предлагать клиентам самые актуальные сервисы, которые помогают получать вдохновение каждый день и легко делиться новыми эмоциями, а также предлагает тарифы, чтобы абоненты компании могли выбрать тарифный план с максимально подходящим количеством минут и объемом интернет-трафика.

Компания особое внимание уделяет и технической модернизация сети, которая позволяет точечно улучшать качественные характеристики голоса и поддерживать отличные результаты по показателям стабильности сети. Для абонента стабильность передачи данных наиболее важный фактор, чем пиковые скорости. Главное, чтобы необходимая для работы скорость мобильного интернета обеспечивалась везде – как в крупных городах и в небольших населенных пунктах, так и во время передвижения по территории республики.

С начала года в Республике Татарстан было запущено несколько сотен новых базовых станций, работающих на стандарте LTE. Таким образом зона покрытия высокоскоростной сетью «четвертого поколения» была увеличена на 20%, что обеспечило уверенный уровень сигнала во всех районах Казани, а также в таких городах республики как Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск.

В настоящее время сетью 4G охвачено более 98% населения Казани. Параметры LTE-сети в столице республики обеспечивают среднюю пользовательскую скорость передачи данных в пределах 10-15 Мбит/с*, которой вполне достаточно для комфортного пользования интернет-сервисами с помощью мобильных устройств: просмотр видео в HD-качестве, онлайн-игры и прямые трансляции без помех и задержек.

Значительное улучшение сети в столице Татарстана произошло на Кремлевской набережной и возле Центра семьи «Казан». Сеть оператора прошла проверку большими нагрузками во время игр Чемпионата мира по футболу и российским этапом Чемпионата мири по авиагонкам Red Bull Air Race, а также большим количеством культурных событий, прошедших в Казани этим летом.

Высокая скорость и качество связи стимулирует жителей Республики Татарстан активнее пользоваться мобильными сервисами и позитивно влияет на показатели: за год (с июля 2017 по август 2018) количество активных пользователей LTE выросло на 50%, а объем трафика сети LTE увеличился почти в 2,5 раза.

Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»:

«Сегодня скоростной мобильный интернет на сетях «четвертого поколения» от Билайн доступен в разных населенных пунктах республики. Мы делаем все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на услуги мобильного доступа в интернет и наша сеть готова к росту числа пользователей. А всем, кто хочет протестировать новую скорость интернета «Билайн» в Казани, мы предлагаем новый тариф «Анлим»** с неограниченным пакетом интернета за 11 рублей в день».

*Практически доступная абоненту скорость передачи данных на уровне приложений зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории абонентского оборудования, поддержки абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

** Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте