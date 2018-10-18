2018-10-18T12:03:54+03:00
Происшествия

В Казани мужчину задержали за секс-насилие над школьницей

Подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения. После задержания он не стал отпираться, и рассказал, как все было [видео]
Лика ИСАЕВА
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В Казани мужчину задержали за секс-насилие над школьницей.МВД по РТ

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В эту среду, 17 октября, в Казани 15-летняя школьница возвращалась с уроков домой. На проспекте Ибрагимова вместе с ней в подъезд зашел незнакомый мужчина. Вместе они зашли в лифт. Как только его двери закрылись для ребенка начался настоящий кошмар. Взрослый стал ее прижимать к стенке кабины и угрожать. Девочка заплакала и просила не трогать, но бесполезно. На одном из этажей мужчина вывел ее на лестничную площадку и надругался. После чего отпустил ребенка и поспешил скрыться.

Школьница тут же рассказала о произошедшем своей матери. Женщина обратилась в полицию. Получив от пострадавшей приметы злоумышленника, стражи порядка просмотрели записи с ближайших камер видеонаблюдения. Подозреваемый засветился на них несколько раз. Девочка опознала обидчика и его в тот же день задержали.

49-летний казанец живет один и перебивается случайными заработками. Во время допроса мужчина признался, что девочка просила ее пощадить, но только он не стал останавливается.

- Ранее задержанный был не судим. Свою вину он полностью признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в УМВД Казани. – В настоящее время идет работа по установлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.

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