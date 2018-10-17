Казанский УНИКС обыграл итальянский «Фиат» в Кубке Европы
В третьем туре группового этапа Кубка Европы казанский УНИКС на домашней площадке «Баскет-холла» принял клуб из итальянского Турина «Фиат».
УНИКС в матче третьего тура Кубка Европы.Фото: Алина НИЗАМОВА
В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в этом турнире и оба раза победа оставалась за казанцами.
В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в этом турнире.Фото: Алина НИЗАМОВА
В стартовом составе клуба из столицы Татарстана на паркете появились: Трентон Локетт, Евгений Колесников, Морис Ндур, Рэймар Морган и Пьеррия Хенри.
В стартовом составе УНИКСа на паркете появились: Трентон Локетт, Евгений Колесников, Морис Ндур, Рэймар Морган и Пьеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА
Уже в первой четверти УНИКС устроил себя максимально комфортный задел. Один Морган набрал за полпериода 12 очков, а к его концу счёт был 31:6 в пользу хозяев.
Уже в первой четверти УНИКС устроил себя максимально комфортный задел.Фото: Алина НИЗАМОВА
Во втором отрезке гости пришли в себя и выровняли игру. Однако преимущества в первой четверти хватило, чтобы уйти на большой перерыв в хорошем настроении для российской команды – 49:27.
Во втором отрезке гости пришли в себя и выровняли игру.Фото: Алина НИЗАМОВА
Третья и заключительная четверти превратились в формальность. Итальянцы больше атаковали, но матч этим вечером они проиграли в первые 10 минут. После УНИКС играл без особого напряжения и довёл встречу до логичной победы – 92:78.
В заключительной четверти УНИКС играл без особого напряжения и довёл встречу до логичной победы.Фото: Алина НИЗАМОВА
Самым результативным игроком в составе обеих команд стал Рэймар Морган. Американец настрелял 25 очков.
Самым результативным игроком в составе обеих команд стал Рэймар Морган.Фото: Алина НИЗАМОВА
Для команды Димитриса Прифтиса эта победа стала третьей в трёх матчах еврокубка. В сезоне 2018/19 УНИКС пока идёт без поражений во всех турнирах.
В сезоне 2018/19 УНИКС пока идёт без поражений во всех турнирах.Фото: Алина НИЗАМОВА
Следующий матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ состоится 20 октября также в «Баскет-холле» против польской команды «Зелёна гура».
Следующий матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ состоится 20 октября также в «Баскет-холле» против польской команды «Зелёна гура».Фото: Алина НИЗАМОВА
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