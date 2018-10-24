3 удивительных факта о любимом «Майском»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-24T12:21:23+03:00

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«Майский» - ну кто из татарстанцев не слышал это название! «Майский» - это значит тепличные и при этом вкусные, как со своей грядки, огурчики и помидоры. Это умопомрачительный запах свежего огурца зимой, когда организм истосковался по летним витаминам. Это и торговцы на рынках, бессовестно выдающие любой овощной товар за «Майский», потому что люди ищут именно его, потому что это знак качества, проверенный десятками лет.

Вот, пожалуй, и все, что знаем мы, рядовые потребители, о «Майском». Один из крупнейших тепличных комбинатов не только Татарстана, но и всей России, на удивление мало «хвастается» своими достижениями на широкую публику. Многочисленные модернизации производства, благодаря которым сегодня мы получаем в четыре-пять раз больше любимых овощей, чем еще только десять лет назад, проходят за закрытыми дверями. Заглянем в них одним глазком? Представляем наши читателям удивительные факты о любимой марке в виде загадок и отгадок.

ФАКТ 1. НИ ХИМИКАТОВ, НИ ВРЕДИТЕЛЕЙ. КАК?

Мучнистая роса, желтые пятна, гниющие корни - чем только не болеют наши зеленые и красные любимчики! Даже опытному хозяину на своем небольшом участке трудно уберечь овощи от всех возможных напастей. А тут почти 40 гектаров за стеклом! Однако в «Майском» не используют ни грамма ядохимикатов при выращивании овощей и зелени. Догадаетесь, как?

А вот как! В природе почти на каждую букашку есть управа в виде другой букашки-хищницы. Вот агрономы и научились избавляться от вредителей с помощью таких насекомых-энтомофагов. Можно, конечно, закупать их на стороне, но в «Майском» энтомофагов разводят сами отдельным производством - за год их количество достигает 1,2 миллиарда особей!

Именно с помощью этого метода тепличному комбинату удалось полностью уйти от защиты растений ядохимикатами и первому из всех подобных предприятий России получить международный стандарт качества ИСО 22000. Так что будете в следующий раз лакомиться огурчиком или земляничкой - знайте: вы не съели ни миллиграмма пестицида!

ФАКТ 2. СДЕЛАТЬ ПОМИДОР ДЕШЕВЛЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. КАК?

Однажды я прочитала в сети про новосибирских дачников, с помощью специальных теплиц, получающих огурцы к… Новому году. Подивилась, но тут же поняла, что огурцы-то у сибиряков, наверно, «золотые». Это ж сколько электроэнергии нужно, чтобы обогреть и осветить овощи короткими зимними днями?!

Проблема высокой энергоемкости производства стоит перед любым тепличным комбинатом. Ведь натриевые лампы, которые зимой заменяют растениям солнце, светят до 20 часов в сутки. Вот вам очередная загадка: как вы думаете, какова доля энергетических расходов в себестоимости овощей из теплиц? 15, 20, 30 процентов? Берите выше - она доходит до 40 - 50%!

Чтобы снизить расходы электроэнергии, с 2010 года комбинат начал создавать собственную энергосистему. В нее вошли два энергоцентра, три котельные. Благодаря этой планомерной работе предприятию удалось снизить энергоемкость продукции в три раза!.

ФАКТ 3. КЛИМАТ - РОССИЙСКИЙ, УРОЖАЙНОСТЬ - ЕВРОПЕЙСКАЯ

А вот еще загадка: сколько огурцов или помидоров на квадратный метр выращивается в «Майском»? Дачники, завидуйте: до 203 кг/кв. м огурцов и 110 кг/кв. м помидоров!

Урожайность «Майского» сегодня соответствует передовому международному уровню. И это, конечно же, не случайность. На предприятии внедрены десятки современных технологий. Например, еще в 1987 году комбинат перевели на малообъемную технологию, которая уменьшает расход органики в 5 раз.

Представьте: на дачном участке мы сажаем примерно один-два огуречных куста на квадратный метр. Если земли у вас мало, то и огурцов много не посадишь. Но на комбинате куст с кустом «живут» в тесноте, да не в обиде - с помощью системы проволочной «постели» занимая пространство по вертикали, а не по горизонтали. Плюс земля вообще не используется - растения растут в специальных матах со специальной питательной смесью.

Кстати, эта питательная смесь постоянно изменяется. Захотелось огурчикам побольше калия - пожалуйста. Фосфора не хватает? Извольте! Удивительно, что при этом агрономы комбината могут держать руку на пульсе овощных «хотелок» круглосуточно: в каждой теплице держат одно контрольное растение, подключенное к специальному компьютер-контроллеру. Он-то и следит за потребностями растений.

Система полива, система освещения, система экологически безопасной утилизации растительных отходов, даже условия труда - все на ТК «Майском» приведено к высокому европейскому стандарту. При этом все оборудование - российского производства. Весь полив осуществляется артезианской водой, на комбинате функционирует 11 артезианских скважин.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

• ТК «Майский» - лидер России по производству овощей защищенного грунта.

• «Майский» производит более 41 тысячи тонн овощей в год.

• Продукция комбината - огурцы, помидоры, зелень, баклажаны, перцы, ягоды.

• За годы существования комбината «Майский» не раз получал отечественные и зарубежные награды за свои достижения. В 2018 году вновь подтвердил свой высокий статус платиновым знаком, полученным в рамках программы «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

• Все сырье, материалы и оборудование исключительно отечественного производства.