Второй день автопробега «Комсомолки»: Мы едем в Нижнекамск, Альметьевск и Чистополь

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-17T11:33:27+03:00

Встреча с участниками акции дает шанс приобщиться к истории и получить ценные подарки

Изменить размер текста: A A

Стартовал второй день автопробега, посвященный 100-летию ВЛКСМ. Рано утром автоколонна выехала из Менделеевска. Участники акции планируют посетить 17 октября три крупных города Татарстана, где Комсомол оставил свой отпечаток.

В 11:00 поддержать акцию смогут жители Нижнекамска в музее на проспекте Строителей, 14. Гостей ждет развлекательная программа и викторина с конкурсами и ценными призами от партнеров автопробега. В 16:00 большой праздник в честь автоколонны пройдет в Альметьевске на площадке перед гипермаркетом «Эссен». Присоединиться к празднику смогут все желающие.

В первый день автопробега участники акции торжественно дали старт в Агропромпарке «Казань», побывали на заводе «Камаз» в автограде, вручили скамейку краеведческому музею Нижнекамска, поздравили ребят из социального центра и побывали в санатории «Ижминводы» в Менделеевском районе.

Подарки от спонсоров получают вс участники акцииФото: Александр ЧЕРНОВ

Все остановки автопробега, посвященному 100-летию ВЛКСМ имеют прямое отношение к становлению и развитию Комсомола на Среднем Поволжье. К примеру, Набережные Челны, а в прошлом Брежнев, более полувека назад помогали создавать комсомольские отряды. Сегодня участники автоколонны встречаются и чествуют этих людей, ставших почётными жителями своих городов.

Партнерами автопробега стали: ПАО «Таттелеком», ООО «Татнефть АЗС Центр», производственные объединение «Бетар», сеть гипермаркетов «Эссен», «Пекарня №1», компания Дизайн-Групп официальный дистрибьютор «Шелл», транспортные компании «Барс авто», «Акос» и «Кайрос».

Автопробег "Комсомольской правды" провел викторину с призами для участников детского центраФото: Александр ЧЕРНОВ

Задача автопробега соединить историческую память старших поколений и активную устремленность молодых, напомнить об объединяющих ценностях и лучших традициях, показать производственный потенциал нашего региона, созданный в разные исторические эпохи.

Пятидневная автомобильная экспедиция проедет по самым значимым местам и предприятиям, имеющим как историческую связь с молодёжным движением Среднего Поволжья, так и значимость для экономического развития региона. Колонна из брендированых автомобилей преодолеет более тысячи километров по маршруту: Казань – Набережные Челны – Нижнекамск – Альметьевск – Чистополь – Йошкар-Ола – Чебоксары – Зеленодольск – Казань.