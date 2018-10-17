2018-10-17T19:11:46+03:00
Происшествия

«Керчь, Казань с тобой!»: жители столицы Татарстана скорбят о погибших и несут цветы народному мемориалу

Он находится в Ленинском саду [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Память погибших почтили минутой молчания. Фото: Марат МугиновПамять погибших почтили минутой молчания. Фото: Марат Мугинов
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Первыми на трагедию, произошедшую в политехническом колледже Керчи, в Казани отреагировали именно студенты. В эту среду они несут цветы и свечи к народному мемориалу у фонтана Ленинского сада. Пришедшие почтили память жертв минутой молчания. Кто-то даже оставил плакаты, на которых изображен керченский колледж и написано: «Керчь, Казань с тобой!».

Рядом с цветами и свечами появились плакаты. Фото: Марат Мугинов

Рядом с цветами и свечами появились плакаты. Фото: Марат Мугинов

Напомним, в эту среду, 17 октября, в политехническом колледже Керчи в результате взрывов и стрельбы погибли 19 человек и 52 пострадало. Основной подозреваемый 18-летний студент этого образовательного учреждения.

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