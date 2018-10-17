В Чувашии из-за аварии без света остался целый город

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-17T15:03:55+03:00

По словам горожан, они не могут дозвониться до аварийной службы. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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ЧП произошло в Новочебоксарске 17 октября в 14.20. Неожиданно для жителей города во всем городе погас свет.

Тем нем менее в социальных сетях местные жители, видимо со смартфонов, сообщают, что никак не могут дозвониться до аварийной службы.

По предварительным данным, произошла авария, причины выясняются. На место уже выехали ремонтные бригады.

СПРАВКА КП

Новочебоксарск - город-спутник столицы Чувашии - Чебоксар. Расположен в 17 километрах. Население - более 126 тысяч жителей.

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