Смерть женщины в казанской клинике попала на видео.

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-17T14:06:15+03:00

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В настоящее время идет расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти пациентки казанской клиники «Идеалия». В том числе правоохранители изучают и запись с видеокамеры наблюдения, которая запечатлела последние моменты жизни 50-летней Ирины Афониной.

В 2017 году женщина стала клиенткой клиники. Она хотела избавиться от лишнего веса. Для оплаты процедур, Афонина взяла кредит. Во время одного из визитов женщине стало плохо. Ей пытались помочь, но безуспешно. Как следует из видеозаписи, женщине до приезда «скорой помощи» пытались делать массаж сердца.

Как потом выяснилось, Ирина Афонина скончалась от цереброваскулярной болезни, сопровождавшейся геморрагическим инфарктом мозжечка с осложнениями.

Во время расследования этого инцидента правоохранители со слов других клиентов первичный прием им проводили не врачи, а менеджеры. Кроме того, следствие заинтересовал и тот факт, что сотрудникам клиники вменялся план по продаже дорогостоящих услуг.