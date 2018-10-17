2018-10-17T12:35:14+03:00
Авто

"Лучше, чем в Америке!": В Татарстане открыли четырехполосную дорогу от Казани до Набережных Челнов

Теперь доехать из столицы республики в татарстанский автоград можно заметно быстрее
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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Этого события ждали долгих 14 лет. Наконец-то между Казанью и Набережными Челнами открыли новую четырехполосную дорогу. Она располагается на трассе М7. По словам приехавшего на торжественное открытие помощника президента России Игоря Левитина, о необходимости появления трассы, соединяющей два крупнейших города Татарстана говорили еще в 2004 году. Теперь же слова подкрепились делом.

- Поздравляю вас с этим событием! В 2004 году еще первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев спрашивал, неужели когда-нибудь осуществим мечту. Вот, осуществили! - отметил Игорь Левитин.

До сего момента данный участок дороги считался довольно проблемным. Поток машин от Казани до Набережных Челнов был довольно велик. Теперь же трассу удастся разгрузить, да и путь по ней будет занимать куда меньше времени.

- Раньше мы постоянно завидовали дорогам в Америке и странах Европы, но теперь можем сказать, что у нас дороги лучше! - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

После церемонии открытия по новой дороге проехала колонна грузовиков и автобусов.

Открытие дороги Казань - Набережные Челны.

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