2018-10-17T14:43:35+03:00
Общество

Билайн открывает своим абонентам бесплатный доступ к подписке на музыкальный сервис YouTube Music Premium

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Фото: Билайн.Фото: Билайн.
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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») дарит своим клиентам возможность оформить бесплатную подписку на 6 месяцев на сервис YouTube Music Premium.

Теперь абоненты Билайн могут смотреть клипы и слушать любимые треки без рекламы, в фоновом и офлайн режимах, а также во время работы с другими приложениями или когда экран телефона выключен.

Сервис YouTube Music Premium позволяет создавать собственные музыкальные подборки. Кроме того, сервис будет предлагать различные музыкальные подборки на основе анализа музыкальных предпочтений пользователя, местоположения и времени суток.

Искать музыку в YouTube Music можно не только по названию исполнителя или трека, но и по строчке из песни или ее описанию. Например, если ввести в поиске «здесь так красиво я перестаю дышать», приложение поймет, что пользователь ищет композицию «Розовое вино».

Сервис доступен на мобильных устройствах iOS и Android и на компьютере.

Подписка на YouTube Music Premium доступна в течение шести месяцев бесплатно для всех клиентов Билайн вне зависимости от подключенного тарифного плана. По истечении этого периода подписка на YouTube Music Premium обойдется в 169 рублей в месяц.

Для активации бесплатной подписки YouTube Music Premium пользователю достаточно зайти на промо-страницу beeline.ru/youtube или в приложение «Мой Билайн» в раздел «Специальные предложения», скачать приложение YouTube Music и наслаждаться музыкой.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом» прокомментировала:

«Мы стремимся предлагать нашим клиентам самые модные и актуальные сервисы, которые помогают получать вдохновение каждый день, делиться с друзьями новыми эмоциями, находить самые популярные и редкие издания, создавать плейлисты для любого настроения. Музыка особенно актуальна для тех, кто любит путешествовать. Мы уверены, что клиенты с безлимитным мобильным интернетом оценят удобство и функции нового музыкального сервиса».

Согласно данным внутренней аналитики Билайн количество пользователей музыкальных онлайн-сервисов в первом полугодии 2018 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительно возросло количество пользователей – мужчин: в 2017 году музыкальными сервисами пользовались 49%, в 2018 году более половины - 56%.

Акция действует с 11 октября 2018 г. до 24 марта 2019 г.

Более подробная информация об акции доступна на beeline.ru/youtube и youtube.com/musicpremium.

Организатором рекламной акции, а также ответственным за распространение промо кодов на подписку YouTube Music Premium является ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, корп. 14, ОГРН 102770016663. Бесплатная подписка доступна для абонентов Билайн по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

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