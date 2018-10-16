Фотографы из Чебоксар засудили городскую мэрию за незаконное использование их снимков

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-16T15:58:44+03:00

Нет авторы, конечно, сразу заявили, что не против, чтобы их работы украшали город, вот только неплохо было бы и разрешение спросить [фото]

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Интересный процесс завершился в Ленинском районном суде Чебоксар. Два местных жителя - Александр Демьянов и Анатолий Овчинников, подали в суд на мэрию родного города. Повод – нарушение авторских прав. Администрация столицы Чувашии использует для создания постеров, баннеров и плакатов фотографии, взятые без спроса. Авторов снимков на них не указали. Вместо этого там красуются лишь различные надписи.

- Нам деньги не нужны, важен принцип! – заявляют «КП-Казань» местные фотографы.

«БРАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ – НЕКРАСИВО»

Александр и Анатолий – фотографы-любители. Снимают любимый город, пейзажи, делают хроники жизни Чебоксар. В итоге это увлечение для каждого из них стало больше, чем хобби.

- В снимки вкладываем душу, это только кажется, что снимать просто: нажал кнопку, и все, готово! – утверждает Александр Демьянов. – Чтобы сделать ту самую фотографию салюта, которая фигурировала в нашем иске, провели большую подготовку. Когда пускают салют, фонтаны не работают, подсветки нет. Этот коллаж, по сути, результат длительной и кропотливой работы. И брать его без разрешения это, простите, некрасиво.

У Демьянова – личный сайт, куда он выкладывает свои работы. Некоторые просят продать понравившийся снимок, и он идет навстречу. Все законно – составляется договор, отчисляются налоги. А иногда фотографы работают просто за большое человеческое спасибо, в удовольствие себе и заказчикам – детсадам, например.

СНИМКИ БЫЛИ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, НО В НИЗКОМ КАЧЕСТВЕ

Когда весной во время прогулки по городу Александр увидел плакаты, постеры, баннеры со знакомыми до боли снимками, то удивился: вроде, разрешения никому не давал, да и не спрашивали.

Фото были сделаны еще в 2013-2015 годах, были в свободном доступе на сайте, но в небольшом разрешении - только для просмотра. А их без спроса не только взяли, но и растиражировали. Для любимого города не жалко, но неприятно – все-таки авторское право, спросить надобно. Поинтересовался в администрации – в чем дело?

- Мы несколько раз пытались урегулировать конфликт до суда, - вспоминает Александр Демьянов. - Я лично предлагал варианты для совместной работы, чтобы было выгодно и городу, и мне: меня берут на полставки на работу, позволяют снимать с высоких зданий и крыш, а я обеспечиваю администрацию качественными снимками Чебоксар для размещения на сайтах, плакатах. Или другой вариант, тоже взаимовыгодный, раз уж не хотят платить за эти снимки.

Отношение администрации Чебоксар к истории со снимками выразилось примерно так: фотографии взяты были в Интернете, где они лежали в свободном доступе, так что какие к нам претензии?

Это фото администрация Чебоксар использовала без спроса. Фото: Александр ДЕМЬЯНОВ

Снимок поместили на огромный баннер. Фото: скриншот

Суд этого аргумента не оценил, и за нарушение авторских прав присудил компенсацию фотографам: Александр Демьянов и Анатолий Овчинников просили по 10 тысяч рублей за каждый факт (а их всего шесть – Ред.) использования их работ и моральную компенсацию в размере 2000 рублей Александру и 1000 рублей Анатолию. Можно было попросить с мэрии и больше, но ребята затеяли процесс не для наживы, а чтобы напомнить администрации города про авторское право фотохудожников. В итоге суд встал на сторону фотографов.

«СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СНИМОК – ЭТО КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА»

- Думаю, что администрация будет опротестовывать решение суда, - говорит Александр. – Мы предъявили только по снимку от каждого из нас, но, если покопаться, то можно найти на официальных сайтах Чебоксар еще несколько наших работ. Конечно, разрешения использовать эти кадры для оформления у нас никто не спрашивал.

- Мы решением суда удовлетворены, - в свою очередь заявил Анатолий Овчинников. – Это наш труд, если кто-то думает, что это просто – сделать красивый снимок, то это не так. Мы учились снимать, делать композиции, редактировать и создавали свои шедевры. Это очень кропотливая работа, и, если берешь чужое, надо спрашивать разрешения.