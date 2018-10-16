Главу еврейской общины Казани, которого пытались взорвать, выписали из больницы
После покушения на бизнесмена и, по совместительству, главу еврейской общины Казани, Михаила Скоблионка, выписывают из Республиканской офтальмологической больницы. Врачи его состояние сейчас оценивают как удовлетворительное, сообщили в Минздраве Татарстана.
Тем временем расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство двух лиц" продолжается.
Напомним, покушение на Скоблионка произошло рано утром в понедельник, 15 октября, в его офисе на улице Поперечно-Ноксинской в поселке Дербышки в Советском районе столицы Татарстана.
Его секретарь разбирала почтовую корреспонденцию, которая поступила в офис бизнесмена. Когда начали вскрывать посылку, и произошел взрыв. Он был направленный, но маломощным. Но в столе было выжжено отверстие, оно было опалено.
В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины.
Скоблионок и его секретарь получили травмы, были доставлены в офтальмологическую больницу.
Вход и проезд на территорию, где произошло покушение, на время был закрыт.Фото: Александр ЧЕРНОВ
Среди версий, которые называют следователи, наибольшей вероятностью пользуется коммерческая: расправу с бизнесменом устроили его конкуренты.
На место происшествия выехали представители силовых структур. Фото: СУ СКР Татарстана
В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины - с места происшествия..Александр ЧЕРНОВ