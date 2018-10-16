Главу еврейской общины Казани, которого пытались взорвать, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-16T14:18:23+03:00

Сейчас его жизни ничего не угрожает, меж тем, расследование уголовного дела продолжается [фото, видео]

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После покушения на бизнесмена и, по совместительству, главу еврейской общины Казани, Михаила Скоблионка, выписывают из Республиканской офтальмологической больницы. Врачи его состояние сейчас оценивают как удовлетворительное, сообщили в Минздраве Татарстана.

Тем временем расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство двух лиц" продолжается.

Напомним, покушение на Скоблионка произошло рано утром в понедельник, 15 октября, в его офисе на улице Поперечно-Ноксинской в поселке Дербышки в Советском районе столицы Татарстана.

Его секретарь разбирала почтовую корреспонденцию, которая поступила в офис бизнесмена. Когда начали вскрывать посылку, и произошел взрыв. Он был направленный, но маломощным. Но в столе было выжжено отверстие, оно было опалено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673320" frameborder="0"></iframe> В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины.

Скоблионок и его секретарь получили травмы, были доставлены в офтальмологическую больницу.

Вход и проезд на территорию, где произошло покушение, на время был закрыт.Фото: Александр ЧЕРНОВ

Среди версий, которые называют следователи, наибольшей вероятностью пользуется коммерческая: расправу с бизнесменом устроили его конкуренты.

На место происшествия выехали представители силовых структур. Фото: СУ СКР Татарстана