Аэропорт в Татарстане хотят назвать в честь Ольги Бузовой

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-16T13:59:14+03:00

Собственная криптовалюта у Ольги Бузовой уже есть, а вот аэропорт ее именем еще не называли, по крайней мере пока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущая «Дома 2» встала в один ряд с Лениным, Брежневым, Гагариным и Шаляпиным. Вот только большого количества желающих, так увековечить имя звезды Инстаграма, пока не наблюдается

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Как известно, некоторым российским аэропортам решили присвоить имена выдающихся деятелей страны. В список 45-и объектов попали и два аэровокзала Татарстана – «Казань» и «Бегишево».

Пока сказать точно, в честь кого именно назовут аэропорт - нельзя. Впрочем, жители Татарстана активно участвуют в обсуждении, предлагая самые разнообразные варианты, от деятелей культуры и искусства до видных политиков и даже звезд отечественной эстрады.

Так, например, аэропорт Казани предлагают назвать в честь Ленина, Шаляпина, Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Рудольфа Нуриева и Александра Бутлерова. Также в числе популярных вариантов значатся авиаконструктор Андрей Туполев и первый российский космонавт Юрий Гагарин. Впрочем, последний вариант практически невозможен. Дело в том, что в честь Гагарина уже назван аэропорт в Саратове.

Находятся люди, которые предлагают назвать казанский аэропорт в честь Ивана Грозного или Чингисхана, а также в честь правительницы казанского ханства Сююмбике. Также в процессе обсуждения несколько раз всплывала фамилия действующего президента Татарстана Рустама Минниханова. Находятся и совсем уж странные варианты. Так, аэропорт Казани предлагают назвать в честь известной татарской выпечки с мясом - эчпочмака.

Аэропорт «Бегишево», расположенный между Набережными Челнами и Нижнекамском, также предлагают назвать в честь Габдуллы Тукая или Мусы Джалиля. Также в числе самых популярных вариантов значатся первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Леонид Брежнев. Как никак, Набережны Челны ранее назывались в честь этого Генсека КПСС.

В списке фигурируют, например, и Дмитрий Менделеев, и Константин Циолковский. Впрочем, нашлись и те, кто предлагает наречь аэропорт «Бегишево» в честь Ольги Бузовой. Большого количества желающих поддержать эту идею пока не наблюдается, но факт остается фактом.