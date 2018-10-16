2018-10-16T16:07:59+03:00
Общество

В Татарстане приставы провели оптимизацию своих отделов

Изменения пока коснулись Казани и Нижнекамска
Лика ИСАЕВА
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Фото: fssp.ruФото: fssp.ru
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В целях оптимизации судебные приставы Татарстана решили разделить райотделы. Коснтся нововведение пока только Казани и Нижнекамска.

Изменения вступят в силу 1 ноября 2018 года. По мнению приставов, эти изменения позволят оптимизировать работу службы.

Ранее действовавшие единые структурные подразделения будут сформированы следующим образом:

- Авиастроительный районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее - ОСП по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам). Адрес: г. Казань, ул. Копылова, д. 12. Тел.: 8 (986) 720-44-72;

- Ново-Савиновский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее - отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов в отношении юридических лиц и по взысканию алиментных платежей по г. Казани).

Адрес: г. Казань, ул. Голубятникова, д. 24. Тел.: 8986-720-34-72;

- Приволжский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее – ОСП по Вахитовскому и Приволжскому районам г. Казани).

Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85. Тел.: 8 (986) 720-45-67;

- Московский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее – ОСП по Кировскому и Московскому районам г. Казани).

Адрес: г. Казань, ул. Серова, д. 35. Тел.: 8 (986) 720-34-56;

- Вахитовский районный отдел судебных приставов г. Казани.

Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85. Тел.: 8 (986) 720-45-67;

- Кировский районный отдел судебных приставов г. Казани.

Адрес: г. Казань, ул. Серова, д. 35. Тел.: 8 (986) 720-34-56.

Советский районный отдел судебных приставов будет реорганизован путем разделения на два отдела:

- Отдел судебных приставов № 1 по Советскому району г. Казани;

- Отдел судебных приставов № 2 по Советскому району г. Казани.

Оба новых отдела будут располагаться в прежнем здании по адресу: г. Казань, ул. Рабочей молодежи, д. 9. Тел.: 8 (986) 720-52-05.

Таким же образом начнет работу Нижнекамский отдел судебных приставов:

- Отдел судебных приставов № 1 по Нижнекамскому району;

- Отдел судебных приставов № 2 по Нижнекамскому району.

Отделы будут располагаться по адресу: г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 25А. Тел.: 8 (986) 720-52-72.

Представителям организаций, гражданам вышеперечисленных районов исполнительные листы и документы, касающиеся исполнительного производства, необходимо представлять по указанным выше адресам.

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