17 октября четыре района Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-16T14:41:38+03:00

Отключение электричества пройдет также и в частном секторе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все из-за планового ремонта и техобслуживания оборудования на сетях

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Так, жители Вахитовского района останутся без света с 8.00 до 13.00 по адресам: ул.Астрономическая, 3/16, ул.Большая Красная, 14. ул.К.Маркса 13, ул.Миславского, 17; с 8.00 до 11.00 по адресам: ул.Муштари, 35/60, ул.Толстого, 14; с 9.00 до 17.00 по адресам: ул.Г.Камала, 51, 53; с 10.00 до 16.00 по адресу ул.Щапова, 43; с 14.00 до 18.00 по адресам: ул.Достоевского, 4, ул.Курашова, 20, ул.Лесгафта, 1/2.

В Кировском районе дома обесточат с 8.00 до 18.00 по адресам ул.Герцена, 7, 7а, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23а, 24, 25, 27, 28, 28а, 29, 36, 38, 39, 45, 47; ул.Внешняя, 3, 7; ул.Лесопильная, 1, 1а; ул.Павлика Морозова, 5, 5а, 7, 18, 20, 23, 24, 28; ул.Пролетарская, 19, 21, ул.Шоссейная, 10, 11, 23, 32, 38/16.

В Приволжском районе с 9.00 до 17.00 света не будет в поселке Мирный по улицам: 1-я Аральская, 2-я Аральская, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Селькоров, Счастливая, Черниговская; в частном секторе поселка Петровский по улицам Приветливая, Угловая. А с 14.00 до 18.00 отключат дома №85 и №87 по ул.Павлюхина.

В Советском районе с 9.00 до 18.00 отключение планируется по адресам: ул.А.Кутуя, 110а, 110б, ул.Латышских Стрелков, 12а, 14, 14а.