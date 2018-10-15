Грязные палатки вместо павильонов и давление на жалость: Как и чем завлекали казанцев уличные торговцы

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-15T13:14:21+03:00

Власти столицы Татарстана подвели итоги летнего торгового сезона, они, к слову, оказались не столь радужными, как хотелось бы

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До конца летней сезонной торговли в Казани осталось чуть больше двух недель. Тем не менее, власти города уже подвели первые итоги.

- Ситуация заметно изменилась, хотя работы еще очень много. Остались любители легкой наживы. Они любят давить на жалость и называть себя предпринимателями, хотя не платят никих налогов, а самое главное - подвергают риску своих покупателей ведь никаких сертификатов качества на продукцию у них нет. Тем не менее они не ведут себя настолько нагло как раньше, - подчеркнул руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.

В ЛИДЕРАХ ПРОДАЖИ МОРОЖЕННОГО И НАПИТКОВ

По сообщению председателя комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова, количество мест сезонной торговли после инвентаризации территорий сократилось с 700 до 500 - из схемы убрали невостребованные участки.

На 75% площадок предприниматели продавали мороженое, напитки, овощи и фрукты, а также размещали кафе. На остальных точках - оказывали фотоуслуги, осуществляли прокат спортивного инвентары.

Кроме этого впервые в этом году продали 6 маршрутов по реализации фаст-фуда, в каждом из которых было по четыре точки торговли.

ПОШЛИ НА ВСТРЕЧУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Как сказал Фазылянов, в этом году исполком сделал определенные шаги навстречу бизнесу. Например, на 30% снизили стоимость размещения летних и сезонных кафе - позволили предпринимателям тратить больше денег на конструкции веранд и их благоустройство.

Также в этом году власти не требовали четкого исполнения требования по размещению веранды кафе вплотную к основному зданию. Разрешалось отступать на расстояние до 5 метров от стены, но не перекрывать тротуар.

12 МИЛЛИОНОВ НА ШТРАФЫ

Вместе с этим, исполком активно боролся и с нарушителями. Наряду с незаконной торговлей продавцы нарушали правила размещения. Например, вместо положенных 10 квадратных метров занимали 30 “квадратов”, вместо прилавков торговали со спешно сколоченных конструкций, а вместо павильона устанавливали “старые грязные палатки”, рассказал Фазылянов. Были претензии и к тому, что торговля перекрывала тротуар пешеходам и закрывала зону видимости для автомобилистов.

- Привыявлении таких нарушений договоры с предприниматями расторгались. Комитет потребрынка расторг 32 договора, - отметил Фазылянов.

Некоторые незаконные торговые точки просто демонтировали. За сезон под снос попали 130 объектов. В основном - лотки по продаже мороженого, квасные бочки и сетки для продажи бахчевых.

"МЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ СИТУАЦИИ"

Кроме этого нарушителям выписаны штрафы на 12 миллионов рублей, что на 2 миллиона больше прошлого года. Составлено на 500 протоколов больше - 6 тысяч материалов.

- Мы стали заложиниками ситуации, когда штраф за незаконную торговлю - насмешка, в первую очередь, над законопослушными предпринимателями, - отметил Калинкин.

По этой причине в Казани второй год подряд практикуют процедуру изъятия оборудования у нелегальных торговцев. В этом году проведено более 1200 изъятий, что на 200 фактов больше прошлого года. Изымают в первую очередь оборудование. Фактически, нарушители могут его после вернуть себе. Если же собственники не объявились, то в судебном порядке новым собственником назначался муниципалитет, затем оборудование уничтожалось.