Татарстанцы виртуально путешествуют по Якутии

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-12T15:40:27+03:00

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Tele2 подводит первые итоги работы виртуального обзорного пространства Tele2 в ТЦ «МЕГА». За десять дней площадку оператора посетили свыше 1500 гостей и жителей Казани. В рамках проекта до 31 октября каждый желающий может перенестись за тысячи километров от столицы Татарстана и совершить виртуальные путешествия по красивейшим заповедникам России.

В первой декаде месяца виртуальную обзорную площадку Tele2 посетили свыше 1500 жителей и гостей столицы Татарстана, в том числе 20% детей школьного возраста. Пик активности работы площадки ожидаемо пришелся на выходные, 6 и 7 октября. В эти дни в путешествия по заповедникам России отправились 60% всех посетителей виртуальных экскурсий. По статистике оператора, большинство гостей виртуального пространства Tele2 наиболее захватывающим проектом назвали природный парк «Ленские столбы» - 63% посетителей оценили полет над рекой Леной в Якутии как самый интересный из предложенных. Мнения остальных участников опроса разделились пополам между Лазовским заповедником в Южном Приморье и национальным парком «Лосиный остров».

Виртуальное обзорное пространство Tele2 открылось 1 октября на территории ТЦ «Мега» в Казани. В течение месяца на площадке оператора гости могут познакомиться с новыми технологиями и с высоты птичьего полета совершить виртуальную экскурсию по знаменитым заповедникам России. С помощью технологии VR посетители digital-площадки Tele2 путешествуют к самым красивым достопримечательностям страны и посещают Лазовский заповедник, расположенный в Южном Приморье, природный парк «Ленские столбы» на берегу реки Лены или один из первых национальных парков Москвы и Московской области – «Лосиный остров».

В ожидании захватывающего виртуального путешествия гости площадки могут узнать о «других» правилах мобильного общения и о том, как в реальных поездках по стране общаться без дополнительных затрат, а также выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».

Виртуальная обзорная площадка Tele2 на территории ТЦ «Мега» работает ежедневно с 10:00 до 22:00 до 31 октября. Вход свободный для всех желающих.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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