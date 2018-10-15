2018-10-15T19:13:37+03:00
Общество

Бизнес-абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом

Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2 запускает опцию безлимитного интернета для корпоративных клиентов. Услуга «Очень много интернета B2B» может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране.

Новая опция рассчитана на пользователей интернета, которым не хватает включенного объема трафика на «средних» и «тяжелых» пакетах. Услугу можно подключить на тарифных планах линейки «Мой бизнес», а также на архивных предложениях «Альфа», «Бета» и «Гамма». В поездках по России интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки. Для корпоративных клиентов Татарстана стоимость опции составляет 100 рублей.

Для подключения услуги «Очень много интернета В2В» необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

Решение о запуске новой услуги оператор принял на фоне растущего потребления интернет-трафика у абонентов В2В-сегмента. По итогам сентября 2018 года каждый корпоративный клиент Tele2 в Приволжье скачал в среднем втрое больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года бизнес-абоненты Татарстана вошли в число наиболее активных пользователей мобильного интернета в Приволжье. Аналогичные объемы среднемесячного потребления data-трафика оператор зафиксировал у своих бизнес-абонентов в Удмуртии, а также у корпоративных клиентов в столице Приволжского федерального округа - Нижнем Новгороде.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно обновляем наши тарифы с учетом новых запросов. Корпоративные продукты Tele2 учитывают потребность абонентов в простых предложениях, выгодных условиях для поездок по России и больших объемах data-услуг. Сегодня мы запускаем честный безлимитный интернет для тех пользователей, которые регулярно нуждаются в большом объеме трафика. Эволюция услуг позволяет нам завоевывать и удерживать лояльность абонентов. Наш показатель NPS в бизнес-сегменте постоянно растет: по итогам сентября индекс увеличился на 20 п. п. год к году. Эта динамика напрямую зависит от нашей способности предлагать клиентам лучший сервис и продукт».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

Facebook

Twitter

«ВКонтакте»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
В Набережных Челнах банк оштрафовали на 5,7 миллиона рублей
В Татарстане женщина, ограбившая 9-летнюю девочку, отделалась условным сроком
В Казани у нелегальных торговцев за сезон провели более 1 200 изъятий оборудования
В Татарстане отца и сына будут судить за уклонение от налогов на 18,3 миллиона рублей
Жителей Казани зовут на географический диктант
В Татарстане нашли обгоревшие человеческие останки
16 октября в Советском районе Казани без воды оставят ряд домов и два детских сада
В Набережных Челнах корью заболели непривитые дети
В Казани из Черного озера начали вылавливать карпов
ОНФ: Нижнекамские дороги - худшие в Татарстане
В Нижнекамске после падения дерева на человека решили потратить 55 миллионов на ликвидацию аварийных насаждений
В Казани определят лучших водителя и кондуктора
В Татарстане псих выколол своей бабушке глаз и попал под машину
В Чебоксарах рецидивиста, убившего женщину и бросившего ее тело в подъезде, приговорили к 11 годам колонии
Президент Татарстана признался в заинтересованности в прямых поставках египетских фруктов, овощей и морепродуктов
В Татарстане стартовал сезон охоты на зайца-русака
В Чувашии убийцу, прятавшегося от полиции более 16 лет, приговорили к 11 годам лишения свободы
Смотровая площадка Центра семьи "Казан" закрылась на зиму
В Казани прокуратура просит для признавшегося в убийстве беременной женщины 18 лет строгого режима
ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты
В Татарстане из-за первоклассницы с гепатитом А в гимназии и бассейне провели дезинфекцию
В Казани зафиксировано превышение нормы диоксида азота в воздухе в 1,5-2 раза
Экс-руководитель Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин будет работать в АО «Связьинвестнефтехим»
29 октября из аэропорта Казани в Киргизию стартует прямой авиарейс
В Новочебоксарске появятся три поросенка, три медведя и ослик за 1,5 миллиона рублей
В Марий Эл врача будут судить за смерть новорожденного