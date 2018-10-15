Бизнес-абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-15T19:13:37+03:00

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Tele2 запускает опцию безлимитного интернета для корпоративных клиентов. Услуга «Очень много интернета B2B» может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране.

Новая опция рассчитана на пользователей интернета, которым не хватает включенного объема трафика на «средних» и «тяжелых» пакетах. Услугу можно подключить на тарифных планах линейки «Мой бизнес», а также на архивных предложениях «Альфа», «Бета» и «Гамма». В поездках по России интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки. Для корпоративных клиентов Татарстана стоимость опции составляет 100 рублей.

Для подключения услуги «Очень много интернета В2В» необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

Решение о запуске новой услуги оператор принял на фоне растущего потребления интернет-трафика у абонентов В2В-сегмента. По итогам сентября 2018 года каждый корпоративный клиент Tele2 в Приволжье скачал в среднем втрое больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года бизнес-абоненты Татарстана вошли в число наиболее активных пользователей мобильного интернета в Приволжье. Аналогичные объемы среднемесячного потребления data-трафика оператор зафиксировал у своих бизнес-абонентов в Удмуртии, а также у корпоративных клиентов в столице Приволжского федерального округа - Нижнем Новгороде.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно обновляем наши тарифы с учетом новых запросов. Корпоративные продукты Tele2 учитывают потребность абонентов в простых предложениях, выгодных условиях для поездок по России и больших объемах data-услуг. Сегодня мы запускаем честный безлимитный интернет для тех пользователей, которые регулярно нуждаются в большом объеме трафика. Эволюция услуг позволяет нам завоевывать и удерживать лояльность абонентов. Наш показатель NPS в бизнес-сегменте постоянно растет: по итогам сентября индекс увеличился на 20 п. п. год к году. Эта динамика напрямую зависит от нашей способности предлагать клиентам лучший сервис и продукт».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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