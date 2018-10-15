В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины: следствие назвало причины покушения

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-15T16:30:28+03:00

После взрыва предпринимателю уже провели операцию на глазах. Фото: evr.addnt.ru

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В Казани сотрудники ФСБ, МВД и следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства покушения на местного предпринимателя, председателя еврейской общины Михаилу Скоблионика.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельтсва произошедшего покушения. Фото: СУ СКР Татарстана

В офисе при взрыве посылки он, а также его помощница получили ожоги и травмы глаз. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу на улице Бутлерова.

Как стало известно, на данный момент Михаилу Скоблионику провели операцию на глазах, его состояние сейчас оценивается как стабильное.

Также, стали известны некоторые подробности произошедшего покушения – основная версия следствия предпринимательская деятельность председателя еврейской общины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673377" frameborder="0"></iframe> В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины - с места происшествия..Александр ЧЕРНОВ

По словам собственного источника «КП-Казань» в правоохранительных органах, взрыв произошел, когда Скоблионик решил открыть оставленную на столе посылку. В этот момент с ним рядом находилась его помощница. Взрывное устройство было маломощным и направленным – в столе образовалась огромная дыра, но тем не менее окна в кабинете уцелели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673320" frameborder="0"></iframe> В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины.

В свою очередь, как рассказали корреспонденту «Комсомолки» охранники и сотрудники других офисов в здании, никто ничего не услышал. Мол, рядом проходит железная дорога, по которой передвигаются грузовые составы.

На место происшествия работают представители ФСБ, МВД и следственного комитета.Фото: Александр ЧЕРНОВ

О том, что произошел взрыв люди узнали лишь, когда приехала «скорая» и представители силовых структур. На время необходимых действий на территорию был закрыт въезд всего транспорта. Несколько большегрузов вынуждены были ожидать разрешения перед закрытым шлагбаумом.

Въезд на территорию, где произошел взрыв, временно закрыли даже для работников.Фото: Александр ЧЕРНОВ

Отметим, что это не первое покушение на Михаила Скоблионика. Сообщается, что в конце 80-х назад его также хотели взорвать. Тогда заминировали гараж предпринимателя. Открыв который погиб другой человек.

СПРАВКА

71-летний Михаил Скоблионик занимается предпринимательской деятельностью с 1987 года, тогда он основала предприятие ЗАО «ТАКПО». Сейчас он, в том числе, занимается строительным, ресторанным и гостиничным бизнесом.