16 ноября в Казани стартуют гастроли Академического Малого драматического театра Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-15T13:11:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в столице Татарстана на сцене театра им. Галиаскара Камала пройдут гастроли Малого драматического театра - Театра Европы из Санкт-Петербурга.

16 и 17 ноября зрителям представят спектакль «Жизнь и судьба», поставленный по одному из лучших романов русской литературы ХХ века.

1943 год, Германия Гитлера и Россия Сталина вошли в борьбу. Видный ученый физик, академик Виктор Павлович Штрум, который наконец приблизился к тайне создания атомной бомбы, возвращается в Москву из эвакуации.

Он еврей и руководство института, в котором Штрум работает, постоянно напоминают ему об этом. Казалось бы, Холокост существует только по ту сторону фронта, но национализм становится неофициальной основой политической системы Сталина.

Подвергнутый остракизму, выгнанный из Института, физик оказывается перед ужасной дилеммой: оставаться верным правде, науке, себе и погибнуть или признаться в несуществующих грехах и ошибках. СССР нуждается в атомной бомбе и это спасает его. Личный телефонный звонок Сталина вернул жизнь, надежду, успех и признание. Ученый ликует – он снова поверил в справедливость системы; он готов забыть всех своих родственников, друзей и коллег, которые никогда больше не вернутся. Жизнь продолжается!

Но вскоре академик опять окажется перед выбором. Трагедия вновь нагоняет героя, а вместе с ним и нас. Трагедия потери собственной индивидуальности, невозможность быть честным по отношению к себе.