СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-15T13:11:10+03:00

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего с Михаилом Скоблиоником и его помощницей [фото, видео]

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Опасная посылка едва не убила казанского предпринимателя, председателя местной еврейской общины Михаила Скоблионика. В этот момент рядом с ним находилась его помощница.

- В этот понедельник примерно в 8.50 в офисном центре по адресу улица Поперечно-Ноксинская, 46, по предварительной информации, один из сотрудников офисного центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, - сообщают в МВД Татарстана.

Скоблионик и его помощница выжили, но с ожогами и травмами глаз были госпитализированы. Сработавшая посылка также прожгла огромную дыру в столе, на котором она стояла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673320" frameborder="0"></iframe> В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины.

По факту взрыва в следственный комитет Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте работает следственно-оперативная группа.

- Среди рабочих версий произошедшего есть как покушение в связи с предпринимательской деятельностью, так и личные мотивы, - сообщил собственный источник «КП - Казань» в правоохранительных органах.

На месте работает следственно-оперативная группа. Фото: СУ СКР Татарстана

СПРАВКА КП

Михаил Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове. В 1971 году окончил Казанский химико-технологический институт. До 1987 года работал на государственных предприятиях, в научно-исследовательском институте.

Ушел в бизнес в 1987 году, когда основал предприятие ЗАО «ТАКПО».

В 2008 году выбран президентом еврейской национально-культурной автономии Татарстана.

На данный момент возглавляет санаторий «Нехама».

Женат, воспитывает восьмерых детей.

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