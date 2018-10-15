В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины
Опасная посылка едва не убила казанского предпринимателя, председателя местной еврейской общины Михаила Скоблионика. В этот момент рядом с ним находилась его помощница.
- В этот понедельник примерно в 8.50 в офисном центре по адресу улица Поперечно-Ноксинская, 46, по предварительной информации, один из сотрудников офисного центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, - сообщают в МВД Татарстана.
Скоблионик и его помощница выжили, но с ожогами и травмами глаз были госпитализированы. Сработавшая посылка также прожгла огромную дыру в столе, на котором она стояла.
В Казани пытались взорвать председателя еврейской общины.
По факту взрыва в следственный комитет Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте работает следственно-оперативная группа.
- Среди рабочих версий произошедшего есть как покушение в связи с предпринимательской деятельностью, так и личные мотивы, - сообщил собственный источник «КП - Казань» в правоохранительных органах.
На месте работает следственно-оперативная группа. Фото: СУ СКР Татарстана
СПРАВКА КП
Михаил Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове. В 1971 году окончил Казанский химико-технологический институт. До 1987 года работал на государственных предприятиях, в научно-исследовательском институте.
Ушел в бизнес в 1987 году, когда основал предприятие ЗАО «ТАКПО».
В 2008 году выбран президентом еврейской национально-культурной автономии Татарстана.
На данный момент возглавляет санаторий «Нехама».
Женат, воспитывает восьмерых детей.
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