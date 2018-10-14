Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» и продолжил сезон без поражений
Казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ принял на домашнем паркете «Баскет-Холла» краснодарский «Локомотив-Кубань». В стартовом составе хозяева вышли в следующем составе: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри.
В стартовом составе хозяев вышли: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА
С первых минут команды показали, что готовы продемонстрировать трибунам зрелищную и неуступчивую игру. В деталях больше везло «Локомотиву». Например, статистика штрафных бросков была в пользу гостей (0:10). В итоге стартовый отрезок остался за ними – 15:18.
Стартовый отрезок остался за гостями.Фото: Алина НИЗАМОВА
Во второй четверти УНИКС прибавил во многом благодаря Хенри. Американец, к слову, стал самым результативным игроком хозяев в матче, набрав 14 очков. Правда, и соперник не отставал по игре. На большой перерыв команды ушли со счётом 34:36 в пользу гостей.
Хенри стал самым результативным игроком хозяев в матче, набрав 14 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА
Переговоры в раздевалке, как показали первые минуты с возобновления матча, явно пошли на пользу команде с берегов Кубани. Краснодарцы к середине периода обеспечили 10-очковое преимущество, но команда Димитриса Прифтиса вовремя активизировалась.
Краснодарцы к середине периода обеспечили 10-очковое преимущество.Фото: Алина НИЗАМОВА
УНИКС прибавил и набрал важные очки, несмотря на повышенный градус борьбы. Даже греческий специалист после одного из игровых эпизодов получил технический фол от судей. В конце четверти более хладнокровными оказались казанцы. Морган забивает на последней секунде и выводит вперёд хозяев перед решающей четвертью – 58:56.
Морган забивает на последней секунде и выводит вперёд хозяев перед решающей четвертью.Фото: Алина НИЗАМОВА
Заключительная десятиминутка стала самой нервной частью матча. Команды устроили качели, но в концовке везение было на стороне казанцев. Финальная серена зафиксировала на табло цифры 79:75, и УНИКС одержал вторую победу в лиге ВТБ и четвёртую с начала сезона. Пока казанцы идут без поражений.
Евгений Колесников и Дмитрий Кулагин.Фото: Алина НИЗАМОВА
Следующий матч в рамках Еврокубка клуб из столицы Татарстана проведёт 17 октября на домашнем паркете против итальянского «Торино». А следующая встреча в Единой лиге ВТБ состоится 20 октября также в «Баскет-холле» против польской команды «Зелёна гура».
Следующая встреча в Единой лиге ВТБ состоится 20 октября также в «Баскет-холле» против польской команды «Зелёна гура».Фото: Алина НИЗАМОВА
Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»