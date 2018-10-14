Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» и продолжил сезон без поражений

14 Окт. 22:19 2018-10-14T22:44:15+03:00

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Казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ принял на домашнем паркете «Баскет-Холла» краснодарский «Локомотив-Кубань». В стартовом составе хозяева вышли в следующем составе: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри.

В стартовом составе хозяев вышли: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут команды показали, что готовы продемонстрировать трибунам зрелищную и неуступчивую игру. В деталях больше везло «Локомотиву». Например, статистика штрафных бросков была в пользу гостей (0:10). В итоге стартовый отрезок остался за ними – 15:18.

Стартовый отрезок остался за гостями.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй четверти УНИКС прибавил во многом благодаря Хенри. Американец, к слову, стал самым результативным игроком хозяев в матче, набрав 14 очков. Правда, и соперник не отставал по игре. На большой перерыв команды ушли со счётом 34:36 в пользу гостей.

Хенри стал самым результативным игроком хозяев в матче, набрав 14 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Переговоры в раздевалке, как показали первые минуты с возобновления матча, явно пошли на пользу команде с берегов Кубани. Краснодарцы к середине периода обеспечили 10-очковое преимущество, но команда Димитриса Прифтиса вовремя активизировалась.

Краснодарцы к середине периода обеспечили 10-очковое преимущество.Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС прибавил и набрал важные очки, несмотря на повышенный градус борьбы. Даже греческий специалист после одного из игровых эпизодов получил технический фол от судей. В конце четверти более хладнокровными оказались казанцы. Морган забивает на последней секунде и выводит вперёд хозяев перед решающей четвертью – 58:56.

Морган забивает на последней секунде и выводит вперёд хозяев перед решающей четвертью.Фото: Алина НИЗАМОВА

Заключительная десятиминутка стала самой нервной частью матча. Команды устроили качели, но в концовке везение было на стороне казанцев. Финальная серена зафиксировала на табло цифры 79:75, и УНИКС одержал вторую победу в лиге ВТБ и четвёртую с начала сезона. Пока казанцы идут без поражений.

Евгений Колесников и Дмитрий Кулагин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч в рамках Еврокубка клуб из столицы Татарстана проведёт 17 октября на домашнем паркете против итальянского «Торино». А следующая встреча в Единой лиге ВТБ состоится 20 октября также в «Баскет-холле» против польской команды «Зелёна гура».