2018-10-15T18:08:34+03:00
Звезды

В Казани Ларису Долину не предупредили, что она открывает джазовый фестиваль

Об этом певица узнала за кулисами перед выступлением [фото, видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Лариса Долина дважды меняла наряды за концертЛариса Долина дважды меняла наряды за концертФото: Александр ЧЕРНОВ
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Концерт Ларисы Долиной ее поклонники из Казани и ближайших городов ждали несколько месяцев. В афише народная артистка России была заявлена как гостья, которая откроет V Международный фестиваль «Джазовая Казань».

Программа для зрителей была нетипичная. Вместо попсовых хитов 63-летняя певица готовилась исполнить классику джаза: «Summer time», «I love New York» и песни Эллы Фицджеральд.

Ларисе Долиной подарили много цветов, чак-чак, торт и автопортрет Фото: Александр ЧЕРНОВ

Ларисе Долиной подарили много цветов, чак-чак, торт и автопортретФото: Александр ЧЕРНОВ

Но на сцену Лариса Долина вышла с возмущенным видом.

- Я не знала что еду на фестиваль. Для меня, честно говоря, это было открытием. Мне не сказали. Думала, что просто концерт в Казани, встреча с казанским зрителем. Здесь очень серьезные традиции джазовые, но что будет джазовый фестиваль не знала - удивленно заявила певица.

Позже Лариса Долина призналась, что ее все же порадовало такое приглашение. Тем более выступление совпало с открытием очередного концертного сезона филармонического джаз-оркестра Татарстана с новым дирижером Сергеем Васильевым.

Но, видимо, даже в момент репетиции певицу не предупредили, что вечером ее ждет не типичный концерт, а именно открытие фестиваля, где нужно будет сказать несколько вступительных слов. Уже на сцене артистка сумела выкрутиться из неловкой ситуации.

Вместе с Ларисой Долиной в Казань приехали и ее поклонники из Москвы. На входе в зал девушки раздавали огромные алые сердца с инициалами «ЛД».

Алиса и Мария всю ночь вырезали сердечки для любимого артиста Фото: Александр ЧЕРНОВ

Алиса и Мария всю ночь вырезали сердечки для любимого артистаФото: Александр ЧЕРНОВ

- Мы с незапамятных времен поклонники творчества Ларисы Долиной. В Казани решили поддержать ее выступление флеш-мобом. Пока ехали в поезде всю ночь вырезали сердечки. Их более пятисот. Во время заключительной песни весь зал должен их поднять вверх, - рассказали Алиса и Мария.

Флеш-моб поддержал весь зал казанской Филармонии Фото: Александр ЧЕРНОВ

Флеш-моб поддержал весь зал казанской ФилармонииФото: Александр ЧЕРНОВ

Увидев полный зал сердец, певица удивилась и смутилась.

- Я увезу ваши сердца с собой! - пообещала она со сцены.

Но кроме сердец Долина увезла много букетов цветов, чак-чак, торт и свой автопортрет.

Лариса Долина в Казани ан джазовом фестивале..Александр ЧЕРНОВ

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