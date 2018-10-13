В аэропорту Казани служебные собаки ищут доллары и рубли по запаху

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-13T17:45:33+03:00

Среди ищеек есть и такие, которые могут и нелегальные сигареты найти. С этими четвероногими, стоящими на страже закона, «Комсомолка» познакомилась поближе

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Знакомство с четвероногими таможенниками прошло на территории питомника ведомства на окраине Казани, как раз по дороге в аэропорт, где чаще всего применяют собак. Сейчас там работают пять лохматых служивых - представители разных пород.

Они обучены разыскивать наркотики, оружие, сигареты и даже деньги. Как рассказал начальник кинологического отдела Татарстанской таможни Владислав Окашин, отечественные рубли и американские доллары, как и другие валюты, имеют различный запах.

Нашему носу его явно не услышать, а для собаки, чье обоняние в 6 000 раз превышает человеческое, не трудно сделать выборку среди многих запахов и указать кинологу на то, что тут провозят «лишние» деньги.

- По закону, не декларируя, с собой один пассажир может вывозить деньги в сумме 10 тысяч долларов США и не больше, - уточнил Окашин. – Все, что превышает эту норму, подлежит декларированию. Если нарушитель искусно спрячет лишние купюры, то наши собаки смогут их отыскать и в багаже, и даже на теле человека.

Бонни нашел "лишнии" деньгиФото: Лика ИСАЕВА

Среди четвероногих таможенников есть лабрадоры, ягдтерьер, немецкая овчарка и кокер-спаниель. Брюнет-спаниель Бонни (по паспорту это Роял Джерей Хироу Оф зе Дей – Ред.) уже успел отличиться: он активный противник вредных привычек, например, курения, и вынюхивает в багажах сигареты. 250 грамм или один блок провезти с собой можно, все что свыше – надо декларировать.

Лабрадор Рич (Грейс Мерилен Иннер Спейс) пока ищет наркотики, но уже проходит новое обучение и вскоре тоже начнет работать по поиску табачных изделий. В ближайшее время он вместе с кинологом будет сдавать экзамен, и после аттестации получит право стать настоящим сыщиком.

Рич нашел наркотики, спрятанные в машинеФото: Лика ИСАЕВА

- Для собак это все абсолютно нормально искать несколько видов запрещенных веществ, оружие или деньги, - сообщил начальник кинологического отдела Татарстанской таможни.

Пока в качестве стажера на питомнике живет и обучается черная лабрадор Джесси (Жемчужина Булгар лучик Солнца). Собака учится обнаруживать спрятанные деньги всего три недели, но делает такие успехи, что поражает даже бывалых кинологов.

Владислав Окашин и его ГераФото: Лика ИСАЕВА

Есть на питомнике и «звезда» - ягдтерьер Гера. Терьеры и сами по себе животные исключительного упрямства и неутомимости, а ягды, пожалуй, самые шебутные и бесстрашные из всех известных терьеров. Да еще и очень работоспособные, маленькие габариты позволяют юркнуть в самые потаенные уголки контейнеров, трюмов, других труднодоступных мест, и там отыскать то, что злоумышленники, как им казалось, надежно спрятали от таможни. Гере доверили искать взрывчатку, оружие и боеприпасы.

Гера обозначила сумку, а в ней нашли револьверФото: Лика ИСАЕВА

Во время визита корреспондента «Комсомолки» каждая собака продемонстрировала свои способности, отыскивая спрятанные «закладки». Собаки обучены так, что при нахождении искомого запаха не лают, не хватают зубами сумки, или тормошат их лапами. Если в сумке взрывчатка, то такие действия могут привести к детонации и взрыву. Так что кинолог внимательно следит за поведением собаки.

Во время занятийФото: Лика ИСАЕВА

- Когда наши собаки что-то нашли, то они садятся или ложатся возле подозрительной вещи, - пояснил Владислав Окашин. – Лаять нельзя – иногда подобный поиск может происходить в присутствии злоумышленников, и этот лай может помешать оперативной работе.

Собаки обязательно проверяют прибытие иностранных рейсов, и их смена длится 12 часов, столько же работают и кинологи.

Но теперь кинологи проверяют и почтовые отправления, приходящие на Казанский логистический почтовый центр. Сначала чуткий собачий нос проверит все мешки, посылки и пакеты, а затем они отправляются на рентген. Маленькая Гера свободно гуляет по транспортерной ленте, которая движется со скоростью 20 сантиметров в минуту. Так ее чуткий нос может проверить все пакеты.

Гере удобно работать прямо на ленте, где движутся пакеты.Фото: Лика ИСАЕВА

Начальник Казанского почтового таможенного поста (КПТП) Павел Саксонов сообщил, что все прибывшие на КПТП международные почтовые отправления проверяются. Зачастую наши граждане пытаются за границей заказать некоторые предметы, которые запрещены

к свободному обращению в России, например, холодное оружие, кастеты, дубинки, подслушивающие или записывающие устройства. Летом во время ЧМ-2018 задержали 13 незаконных копий Кубка FIFA.

Начальник Казанского почтового таможенного поста (КПТП) Павел СаксоновФото: Лика ИСАЕВА

- С момента открытия – в январе 2018 года, через КПТП прошли в большинстве своем, пакеты из Китая, посылки из Германии, - сообщил Павел Саксонов. – Пока наблюдается сезонный спад отправлений и заказов, но ежедневно сюда попадают около 15-18 тысяч мелких пакетов и 500-600 посылок. Когда наш пункт выйдет на расчетную мощность, то ежедневно мы сможет проверять 70-100 тысяч мелких пакетов.