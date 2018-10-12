В Чебоксарах в день траура по погибшим в ДТП полуголые девушки танцевали стриптиз прямо на дороге

СЕГОДНЯ 20:24 2018-10-12T20:24:33+03:00

В качестве сцены одна из них использовала крышу иномарки

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Целое представление устроили в эту пятницу, 12 октября, на улице Композиторов Воробьевых в столице Чувашии две фигуристые девушки и один мужчина-оператор.

Перед остановкой общественного транспорта остановилась белая иномарка, из нее вышли две девушки в открытом нижнем белье черного цвета. Одна оперлась на капот и извивалась под музыку, словно показывая стриптиз, вторая и вовсе залезла на крышу автомобиля и имитировала танец. Все это и снимал мужчина.

На это смотрели удивленные тепло одетые прохожие, ведь для таких нарядов на улице совсем не подходящая температура. Притормаживали и дивились автомобилисты, проезжающие мимо.

В соцсетях появились комментарии к этому ролику, и жителей Чувашии возмущает сам факт съемок в день траура - накануне в республике в аварии погибли 11 человек.

Роликом заинтересовались и сотрудники правоохранительных органов. Девушки устроили танцы на проезжей части, перегородив движение транспорта, усматривают во всем этом и нарушения правил перевозки пассажиров.

- В МВД по Чувашской Республике проанализируют данное видео, - ответили на запрос "КП-Казань" в пресс-службе ведомства. - В случае установления состава правонарушения, "герои" видео будут привлечены к административной ответственности.