Стали известны подробности задержания татарстанского главы крыла террористической организации в России

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-12T18:48:51+03:00

Вместе с ним был пойман и его помощник по Приволжскому федеральному округу [видео]

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В среду, 10 октября, в Чистополе сотрудниками ФСБ России и Центра Противодействия Экстремизма МВД Татарстана были задержаны руководитель всероссийской структуры МТО «Хизб ут-Тахрир»* и его помощник по Приволжскому федеральному округу

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

По ходатайству следствия 11 октября в Вахитовском районном суде Казани 40-летнего Эдуарда Низамова и его подельника - 41-летнего жителя Чистополя Ильдара Ахметзянова, взяли под стражу на время проведения следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673121" frameborder="0"></iframe> Задержание и арест татарстанского главы крыла террористической организации в России.

Стали известны и некоторые подробности операции по их задержанию, которую проводили длительное время сотрудники спецслужб.

Так, правоохранителям стало известно, что Низамов, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за участие в террористических формированиях, является руководителем российского представительства международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)*.

Под пристальным наблюдением оперативников ничего не подозревающий мужчина организовывал деятельность руководителей законспирированных подразделений террористической организации. Указанные группы действовали на территории республик и областей России.

Как полагает следствие, Низамов лично назначал руководителей местных ячеек, требовал с них отчеты о деятельности и передавал эти сведения в централизованный офис МТО «Хизб ут-Тахрир»*, расположенный за границей.

Ахметзянов же находился в прямом подчинении Низамова, и управлял структурными подразделениями террористической организации, функционировавших на территории Татарстана, Чувашии и Самарской области.

Во время задержания дома у мужчин провели обыски, и изъяли три ноутбука, большое количество мобильных телефонов и интернет-модемов, а также записные книжки с рукописными записями по работе структурных ячеек МТО «Хизб ут-Тахрир»*.

* Террористическая организация запрещена в России