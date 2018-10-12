2018-10-12T17:56:49+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле таксист нашел сбежавших из детсада двух 6-летних мальчиков

Дети рассказали, что хотели дойти на работу к отцу одного из них
Лика ИСАЕВА
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Водителя о помощи попросила жена-полицейский.Водителя о помощи попросила жена-полицейский.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг, 11 октября, днем воспитательница детского сада, расположенного на улице Якова Эшпая, перед тем, как завести детей с прогулки обратно в группу, пересчитала их. Все шестилетки вроде были на месте, но уже в раздевалке она поняла, что пропали два закадычных друга.

Сразу вызвали полицию, и объявили тревогу для всего личного состава. На мальчиков составили ориентировки, и начали прочесывать окрестности.

В итоге отыскать беглецов помогли родственные связи одного из инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД Йошкар-Олы. Анжела Афанасьева позвонила мужу, работающего таксистом, и попросила внимательно смотреть по сторонам во время движения по улицам - вдруг увидит сбежавших мальчишек? Сообщила приметы, имена, и это помогло: спустя некоторое время мужчина заметил на улице Строителей двух подходящих по приметам ребят. Таксист вышел из машины и позвонил супруге, сообщив, где они находятся, а сам тем временем отвлекал беглецов разговорами, пока за ними не приехали инспектора ПДН.

В отделе полиции детей ждали их родители. Мальчики признались, что захотели пойти на работу к одному из пап, но дойти не успели, их обнаружили.

- В настоящее время сотрудниками ПДН УМВД Йошкар-Олы готовится представление в Управление образования столицы Марий Эл об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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