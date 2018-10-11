Как пройти квест "Без меня", и не заблудиться в отношениях

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-11T21:50:58+03:00

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Очень красивый и волнующий фильм о любви и дружбе, чем-то напоминает "P.S. Я люблю тебя". Пронзительная история сложных взаимоотношений двух женщин и мужчины. Одна ошибка привела к необратимым последствиям, и им не хватило жизней, чтобы поправить все.

Дерзкая Кира (Полина Максимова) не может забыть своего мужчину Диму (Риналь Мухаметов). Он женился на пианистке Ксюше (Любовь Аксенова), которая полная ее противоположность. Известие о его смерти приносит общий друг Иван (Кирилл Плетнев), а дальше калейдоскоп реальности, воспоминаний с обеих сторон, дороги к морю захватывает зрителя так, что он словно прорастает в этот фильм.

То, что кажется глупым и гадким розыгрышем - девушкам приходят смски с номера умершего Димы, просто оказывается квестом, который им предстоит пройти обязательно вдвоем и до финала. У них будут подсказки, неожиданные видения, встречи, но всегда они будут рядом.

Особое звучание картине придает подборка песен и композиций: Земфира "Прости меня, моя любовь", "Мумий Тролль" с композицией "Такие девчонки", Евгений Гришковец "На заре".

Хоть фильм и заявлен как драма, но в нем есть очень смешные моменты, которые заставляют забыть плохое. Как и хотел Дима.

Фильм очень понравится женской половине, и не только за игру актеров, которые раскрылись как драматические актеры, но и за необычный финал, который сможет примирить двух женщин, любящих одного мужчину.