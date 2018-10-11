2018-10-11T18:20:32+03:00
Общество

Казанские перевозчики требуют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей

Соответствующее документы уже направлены в госкомитет Татарстана по тарифам
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас ведомство анализирует полученные документы и решает вопрос о необходимости пересмотра существующих цен на проездСейчас ведомство анализирует полученные документы и решает вопрос о необходимости пересмотра существующих цен на проездФото: Алина НИЗАМОВА
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Казанские перевозчики обеспокоены низкими тарифами на проезд в общественном транспорте. Им кажется, что сумма проезда должна вырасти до 33 рублей. Именно такое прошение и было направлено сегодня, 11 сентября, в Государственный комитет Татарстана по тарифам. Помимо этого, оплачивать проезд предлагается исключительно наличными деньгами.

Почему перевозчиков не устраивает нынешние 25 рублей - точно неизвестно. Впрочем, не сложно догадаться, что это связано с высокими расходами предприятий на обслуживание техники, ремонт и зарплаты сотрудникам. Естественно, что и цены на топливо не стоят на есте, а раз дорожает бензин, то и стоимость проезда не плохо было бы повысить.

Так или иначе сейчас ведомство анализирует полученные документы и решает вопрос о необходимости пересмотра существующих цен на проезд. Параллельно ожидаются оставшиеся документы, которые перевозчики пока не предоставили.

- Пересмотр тарифов имеет большое социальное значение, так как касается буквально каждого гражданина нашего города. При рассмотрении поступивших заявлений мы будем проверять каждую копейку и не допустим перекладывания ненужных расходов на плечи населения, - передает пресс-служба комитета слова своего председателя Марата Зарипова.

Напомним, что в последний раз цены на проезд в общественном транспорте в Казани повышался в марте 2016 года. Тогда стоимость увеличили с 20 до 25 рублей.

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