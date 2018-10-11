2018-10-11T10:10:03+03:00
Спорт

Кокорину и Мамаеву пожизненно запретили посещать домашние матчи ХК "Челны"

На амнистию футболисты смогут рассчитывать только если клуб, ныне выступающий в ВХЛ-Б, окажется в КХЛ
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: instagram.com.Фото: instagram.com.
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Поведение футболистов Алеусандра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиеии двух человек, сейчас остается главной темой для обсуждения. Несмотря на то, что находятся люди, которые в стают на защиту спортсменов-дебоширов, большинство считают поведение футболистов непозволительным.

Не остался в стороне от истории с Кокориным и Мамаевым и хоккейный клуб "Челны". Команда из одного из крупнейших городов Татарстана, которая сейчас выступает в певенстве Высшей лиги (ВХЛ-Б), пожизненно запретила Кокорину и Мамаеву вход на домашние матчи.

- Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил посещать все домашние матчи и доступ в буфет футболистам "Зенита" и "Краснодара" Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в связи с их омерзительным поведением, вызвавший огромный резонанс, а также наложил круглосуточный запрет в буфет Ледового дворца в Набережных Челнах. Мы не можем мириться с таким поведением. На амнистию они могут рассчитывать только в том случае, если ХК "Челны" будет выступать в КХЛ.

Фото: ХК "Челны".

Фото: ХК "Челны".

Отметим, что поступок Кокорина и Мамаева осудили и в другом спортивном клубе из Набережных Челнов - в футбольном "КАМАЗе". Правда, там к нашумевшей истории подошли с юмором, сообщив, что футболисты прошли кастинг на главные роли в новом фильме "Костоломы".

Фото: ФК "КАМАЗ".

Фото: ФК "КАМАЗ".

Отметим, что оба футболиста накануне явились на допросы. И Кокорина, и Мамаева задержали на 48 часов. Футболистам грозит уголовное наказание и пожизненное отстранение от футбола, по крайней мере, на территории России.

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