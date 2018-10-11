На Дальнем Востоке скончался уроженец Татарстана - Герой России генерал-полковник Игорь Груднов

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-11T19:23:44+03:00

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11 октября 2018 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов.

Он родился 2 декабря 1958 года в Чистополе ТАССР. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище имени С.М. Кирова МВД СССР, в 1989-м – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004-м – Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Груднов служил с 1976 годаФото: Из материалов пресс-службы

Начиная с 1980 года, служил на командных должностях в Управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, с 1989-го – в Управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

Будущий генерал служил на Украине и в МолдавииФото: Из материалов пресс-службы

Во время перевода-командировки в 1996 году на Северный Кавказ командовал бригадой, был заместителем командира дивизии. С октября 1999-го – начальник штаба, затем командующий группировкой «Север» на территории Чеченской Республики.

Сослуживцы отмечают, что Груднов никогда не прятался за спины солдат и офицеров, лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен.

Он никогда не прятался за спины солдат и офицеровФото: Из материалов пресс-службы

- За мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов 29 февраля 2000 года полковнику Игорю Сергеевичу Груднову было присвоено звание Героя Российской Федерации, - так было отмечено в наградном приказе.

С 2005 года был назначен первым заместителем командующего войсками Сибирского округа, в 2011-м – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск, а 13 октября 2016-го – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

На Дальнем Востоке он прослыл грозой браконьеров. За время руководства округом он сумел сформировать работоспособный коллектив профессионалов, болеющих за порученное дело, и вместе с подчиненными навести правопорядок и обеспечить общественную безопасность в регионе.

В тесном контакте с коллегами из МВД и ФСБ России, а также представителями Федерального агентства по рыболовству военнослужащим и сотрудникам округа удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и в ходе оперативно-профилактических мероприятий вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

Генерал-полковник был грозой браконьеров на Дальнем ВостокеФото: Из материалов пресс-службы

Игорь Сергеевич искренне любил Дальний Восток, в этих суровых краях он планировал завершить свою службу...

Трудно передать словами, что сейчас чувствуют боевые друзья, сослуживцы и коллеги генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова, как на части рвутся их души. Светлая память об этом замечательном человеке и настоящем российском офицере, отдавшем свою жизнь служению Отечеству, навеки останется в сердцах военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии.

Его запомнят как хорошего друга и настоящего офицераФото: Из материалов пресс-службы

Руководство войск национальной гвардии Российской Федерации, коллегия Росгвардии, совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова и выражают искрение соболезнования его родным и близким.