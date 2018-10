Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-11T14:17:37+03:00

Мобильный оператор Tele2 стал лидером рейтинга деловой репутации Reputation Institute и EmCo среди отечественных телеком-компаний. По сравнению с прошлым годом Tele2 не только сохранила первое место в отрасли, но и увеличила отрыв от других мобильных операторов.

Организаторы опроса оценивали участников по таким критериям как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. В опросе приняли участие более 2700 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов России.

Исследование Reputation Institute и EmCo основывается на методике RepTrak®. Она позволяет изучить репутацию компании и факторы, оказывающие на нее влияние. В настоящее время методология является золотым стандартом для измерения репутации во всем мире. С момента создания в 2006 году методика RepTrak® получила широкое распространение среди как академических кругов, так и представителей бизнес-сообщества. Ежегодно Reputation Institute использует данную модель для оценки 7000 компаний из 20 отраслей в 50 странах мира.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Корпоративная репутация – это результат системной перестройки бизнес-процессов, эффективной работы со стейкхолдерами компании и верного выбора стратегии. Мы открыты в коммуникациях со всеми сторонами – нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Tele2 предоставляет абонентам простые и понятные услуги и не использует в их описании «звездочки» и мелкий шрифт. Благодаря новым подходам Tele2 сфокусировалась на создании инновационных продуктов, улучшающих качество жизни клиентов. Эти принципы стали революционными для рынка мобильной связи и активно копируются конкурентами. Правильность нашей стратегии подтверждает рекордно высокий индекс NPS в 44%, по которому мы с большим отрывом – на 15 п. п. – опережаем ближайшего конкурента. Эти факторы являются основой для развития репутационного капитала Tele2».

Павел Ким, партнер российской консалтинговой компании EmCo:

«Ценность репутации в том, что она оказывает влияние на различные аспекты бизнеса – от объемов продаж и капитализации до лояльности клиентов и вовлеченности сотрудников. Уверен, что эффективное управление корпоративной репутацией не только поможет российским компаниям упрочить свои позиции внутри страны и за рубежом, но и способствовать повышению доверия к России в целом».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Reputation Institute

Reputation Institute – мировой лидер в области управления репутацией. Reputation Institute является создателем уникальной методологии RepTrak®, с помощью которой уже более 10 лет оценивает репутацию стран, городов и компаний. В настоящее время Reputation Institute обслуживает более чем 400 клиентов из Топ-1000 ведущих мировых компаний. Результаты исследований Reputation Institute на регулярной основе публикуются во всех крупнейших международных СМИ: Forbes, The Economist, Fortune, The Wall Street Journal, The New York Times, Bloomberg и другие.

EmCo

EmCo – российская консалтинговая компания, основанная в 2000 году. EmCo предлагает весь спектр услуг для выстраивания и поддержки эффективных взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Основные направления деятельности EmCo: стратегические коммуникации, работа с инвесторами, управление репутацией, корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие, маркетинговые коммуникации. Головной офис компании расположен в Москве, в 2015 году открыт офис в Лондоне. В число клиентов входят крупнейшие российские государственные и частные компании, такие как ПАО «АЛРОСА», ПАО «Россети», ПАО «НОВАТЭК» и другие. С 2017 года EmCo является эксклюзивным представителем Reputation Institute на территории РФ.

